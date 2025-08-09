衝著政敵加州州長紐森？白宮傳要求UCLA付300億和解

美聯社報導，美國司法部指控洛杉磯加州大學（UCLA）存在反猶太主義及其他民權違法行為，一名不具名白宮官員8日表示，川普政府正尋求從該校獲得10億美元（約台幣301億元）的和解金。

川普政府已針多所私立精英大學就類似指控凍結或暫停聯邦資金，近期與布朗大學及哥倫比亞大學分別達成5000萬美元和2.21億美元的和解，但仍在與哈佛大學進行更大金額的談判，UCLA則是第一所遭大規模凍結聯邦資金的公立大學。

該白宮官員未透露政府對UCLA提出的其他要求，也未說明和解金額的具體數字。

UCLA因處理2024年驅離以哈戰爭抗議人士紮營事件的方式受到廣泛批評，日前表示川普政府已暫停該校5.84億美元（約台幣約175.8億元）的聯邦補助金。司法部民權司7月29日發布調查結果，認定UCLA違反憲法第十四修正案的平等保護條款及1964年民權法第六章，指出該校「故意忽視對猶太及以色列學生有敵意的教育環境」。

剛接任加州大學總校長的米利肯（James B. Milliken）表示，校方「剛收到」司法部公文，將進行審查，但擬議的和解金額規模恐將「摧毀」這所被視為全美頂尖公立大學之一的加大。

米利肯表示：「我們本周稍早已提出與司法部進行誠意對話，以保護大學及其重要的研究任務。作為公立大學，我們是納稅人資源的管理者，若支付這樣的金額，將徹底摧毀全美最優秀的公立大學體系，並對學生與所有加州人造成巨大傷害。」

加州州長紐森指控川普，試圖藉打壓加大這樣一個著名公立大學系統來剝奪學術自由。他對記者表示，川普「以10億美元的罰款威脅我們，除非我們屈從於他的要求。」並在似乎提到哥大和布朗和解時補充指出：「我們不會像那些選擇另一條路的學校一樣。」

美國教育理事會（American Council on Education）副主席兼總法律顧問麥克唐納（Peter McDonough）表示，UCLA和解案中要求的10億美元，與加州州長紐森作為川普最直言不諱的對手之一的身份有關。他說：「這當然跟UCLA屬於加州大學體系，而加大體系又屬於加州這件事有關。」