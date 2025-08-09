快訊

美校園槍擊釀兩死！兇手疑向CDC尋仇 不滿新冠疫苗害自己染病

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國喬治亞州亞特蘭大的艾默里大學和聯邦疾管中心附近8日發生槍擊事件，警方和急救人員趕赴現場。歐新社
美國喬治亞州亞特蘭大的艾默里大學和聯邦疾管中心附近8日發生槍擊事件，警方和急救人員趕赴現場。歐新社

ABC新聞8日報導，美國喬治亞州亞特蘭大的艾默里大學（Emory University）校區發生槍擊事件，造成一名執法人員與嫌犯死亡。

艾默里大學校區鄰近聯邦疾管中心（CDC）總部，根據消息人士說法，當地警方聽到槍聲後，發現嫌犯的位置在艾默里CVS藥局（Emory Point CVS） 屋頂，並攜帶重武器。警方嘗試與嫌犯交涉時發生槍戰，一名警察在交火中殉職。

當局隨即發布就地避難令，校方下午則發出警報指示「跑、躲、戰鬥，避開該區域」，該避難令後來已解除。一名執法人員告訴CNN，警方與嫌犯家屬交談後，初步推測對方是因為生病或誤以為自己生病，並將病因歸咎於新冠疫苗

亞特蘭大警察局長謝爾鮑姆（Darin Schierbaum）在記者會中表示，嫌犯開了多槍，「我們相信目標是執法人員，可能包括疾管中心（CDC）』」，但他補充指出，他們仍在調查此情況。

喬治亞州州長肯普（Brian Kemp）在「 X」發表聲明，感謝急救人員「制伏槍手並拯救生命」。他寫道：「我們請大家與我們一同為這些急救人員，以及今晚在CDC附近受傷的人們祈禱。」

聯邦調查局（FBI）亞特蘭大調查站亦對事件做出回應。一名官員告訴ABC新聞，白宮正持續監控事態發展。

