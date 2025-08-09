快訊

大學生近半念科技 語文學門明顯衰退 商管、餐旅也減少

今晴朗酷熱防中暑 吳德榮：楊柳侵台機率稍降 不排除半途夭折

聽新聞
0:00 / 0:00

美前國務卿龐培歐撰文挺台 呼籲美國對台不再戰略模糊

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國前國務卿龐培歐。路透
美國前國務卿龐培歐。路透

美國前國務卿龐培歐（Mike Pompeo）8日發表文章，他呼籲美國對台政策應轉向戰略清晰（strategic clarity），指美國長年的戰略模糊策略只會鼓勵北京對台灣的挑釁姿態。

龐培歐8日以「一個自由和獨立的台灣是美國安全的關鍵」為題發表文章，他指出，雖然美國兩黨在外交政策上有很深的分歧，但都認知到保護台灣對美國來說是維持世界秩序和開放的印太地區的關鍵。

龐培歐表示，感謝美國總統川普用行動來重建嚇阻，美國做好準備要推翻拜登政府時期的危險政策；他表示，美國目標拓展美國利益，並建立一個更自由、更安全和更繁榮的世界。

龐培歐說，面對中國下定決心要取代美國作為世界領導者的身份，並掌控印太地區，美國重申對台灣的支持，有助於達到美國的目標。

龐培歐說，美國必須送出清楚的訊息給北京，讓北京知道台灣是自由和獨立的，而且這樣的情況會一直持續下去。

龐培歐說，由於中國國家主席習近平一直非常明確表達他對台灣的意圖，也持續表示他希望再統一中國，美國有清晰戰略的立場很重要。

此外，龐培歐說，台灣位在世界供應鏈的中心，尤其是半導體產業，台灣也位在第一島鏈的戰略位置，是地域安全的關鍵構建；同時，台灣的民主是中國最感到恐懼的，代表中國人民在民主政體之下仍能夠蓬勃發展。

龐培歐說，美國過去刻意的戰略模糊只會鼓勵北京對台的挑釁姿態，也誤導國際社會，增加地域的風險；龐培歐說，美國需要一個全面的對台戰略，包括深化美國的安全協助、經濟合作，並向外交承認移動。

龐培歐不認為這樣的戰略過於挑釁、增加與中國開戰的風險，指示弱才會迎來挑釁；他認為，美國對台灣自由的承諾愈模糊，習近平更有可能認定中國犯台不會引發美國有意義的回應。

龐培歐說，北京現在認定美國是分裂的、分心的，且正在走下坡，中國共產黨也表明他們認為這個10年是擴大領土的機會；龐培歐說，美國不能證明中國是對的。

龐培歐說，美國與台灣站在一起，不只攸關台灣，也象徵美國將以自由、民主和法治為本，繼續領導世界秩序；龐培歐說，台灣的利益與美國一致，指美國早該擁抱戰略清晰的對台政策。

美國 對台 龐培歐

延伸閱讀

美對台政策嚴重倒退！美國防前官員：川普重建威信 需承諾保衛台灣

習近平與普亭通話 表態「樂見俄美雙方接觸」改善關係

川普：若美中沒達成貿易協議 就不會和習近平會面

不滿印度購買俄國石油 川普：擬24小時內大漲關稅

相關新聞

美前國務卿龐培歐撰文挺台 呼籲美國對台不再戰略模糊

美國前國務卿龐培歐（Mike Pompeo）8日發表文章，他呼籲美國對台政策應轉向戰略清晰（strategic clar...

范斯拜訪英外交大臣 回應記者是否接班川普

美國副總統范斯8日訪問英國外交大臣拉米位於倫敦南部的官邸舍夫寧莊園，范斯除表達對以色列有意全面控制加薩城「深感憂慮」外，...

美國經濟閃黃紅燈！克魯曼：川普政策讓「停滯性通膨」真的來了

美國總統川普4月2日宣布「解放日」關稅時，經濟學家紛紛對美國經濟步向「停滯性通膨」（stagflation）示警，當時諾...

法蘭西斯福山：川普對Fed施壓 民眾可能無感「但實則影響重大」

美國總統川普正快速加深他對過去長期被認為獨立於白宮運作的政府機構的掌控，像是他上周開除發布失望就業數據的勞工統計局局長，...

美國蒙大拿跳傘節傳憾事 空中相撞意外釀1死

美國蒙大拿州舉辦一年一度的跳傘盛會，想不到卻傳出離奇的意外事件。一名跳傘玩家在空中和另名玩家相撞，導致其中一人墜地傷重身亡。

川普下令增加聯邦執法力量 讓華府再次安全

美國白宮7日晚間宣布，在總統川普的領導下，未來一周將增加首都華府的聯邦執法人員，以打擊犯罪。美聯社表示，這暗示著川普政府...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。