范斯拜訪英外交大臣 回應記者是否接班川普

美國副總統范斯8日訪問英國外交大臣拉米位於倫敦南部的官邸舍夫寧莊園，范斯除表達對以色列有意全面控制加薩城「深感憂慮」外，還說美英在加薩政策的確存在「分歧」。對於記者問是否接班川普，范斯則回不想談論「像政治這樣卑微的事」。

針對英國有意承認巴勒斯坦國，范斯說「英國會做出自己的決定，而我們沒有計畫承認巴勒斯坦國。由於巴勒斯坦缺乏有效治理的政府，我不知承認巴勒斯坦國的意義」。

他還說，總統川普已明確表態，「我們現在的兩個目標非常簡單；首先，我們要讓哈瑪斯永遠不能再攻擊無辜的以色列平民，這必須透過消滅哈瑪斯來實現。其次，總統對加薩人道危機深感憂慮，我們希望確保這個問題得到解決」。「對於如何實現此一目標，我們可能存在分歧，今天我們將討論這問題」。

針對以色列總理內唐亞胡是否有先向美國警告將佔領加薩城，范斯說不會評論私下的談話，但估計川普總統會親自向媒體說明。他重申，美國的重點是確保哈瑪斯不會再次攻擊以色列，並致力於因應加薩人道主義危機。美國政府正針對援助情形「持續進行談判與對話」。

他說，「就如總統所說的，某種程度上來說，那裏的人已戰鬥了數千年，如果那地區很容易達成和平早就實現了」。

拉米則說，其對以色列控制加薩的決策「深感憂慮」，並表示首相施凱爾每周都會和川普討論加薩議題，他們都希望停火，也希望人質獲釋。

儘管媒體問范斯是不是「最有可能」接班川普，范斯卻說不想「在這間富麗堂皇的房子裡」談論「像政治這樣卑微的事」。「我對2028年的看法是，我甚至還沒關注2026年選舉，遑論2年後的選舉」。「若我們為美國民眾做好事，政治問題自然水到渠成。所以我會努力為美國民眾做好事」。