美國經濟閃黃紅燈！克魯曼：川普政策讓「停滯性通膨」真的來了

美國總統川普4月2日宣布「解放日」關稅時，經濟學家紛紛對美國經濟步向「停滯性通膨」（stagflation）示警，當時諾貝爾經濟學獎得主克魯曼確定「通膨」是必然結果，但對成長「停滯」持保留看法。但現在，他認為經濟儀表板止已閃爍黃燈甚至紅燈，顯示「開始嗅到很像停滯性通膨的味道」。

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼8日指出，川普採取極端的貿易和移民政策，已把美國經濟推入這種處境。

貿易方面，川普逆轉美國長達90年貿易逐步自由化的趨勢，把美國帶回「斯姆特-霍利關稅法」（Smoot-Hawley Tariff Act）的水準。由於今天進口占美國國內生產毛額（GDP）的百分比是1930年的三倍，關稅的影響遠大於昔日。

移民方面，移民和海關執法局（ICE）展開大舉搜捕和遣返，已加劇美國境內外籍勞工人數萎縮的趨勢。

這些政策大逆轉，至少會導致未來一年通膨上揚。會不會導致更持久的通膨，展望較不明朗。

通膨升勢明確 下周CPI見真章

經濟學家幾乎一致認定，關稅會助長通膨（直接或間接為川普政府服務者除外）。因為關稅基本上就是對外國製品課徵的特定銷售稅，除非外國生產商為了保有市占率而降價，否則調漲價格勢在必行。在川普使美國平均關稅稅率躍升15個百分點後，美國消費者物價若要持平，外國公司必須把美元售價調降超過13%才行，但基本上他們不會這麼做。

川普2.0向移民宣戰，也會助長通膨，因為大量倚賴外勞的產業將受影響，例如農業和營建業。因採收人手不足，任由農作物在田裡爛掉，和ICE突襲工地抓人導致營建工程延宕的傳聞甚多。

目前為止，官方通膨數據只見到一些關稅驅升通膨的跡象。似乎是美國企業趕在關稅全面生效前進口、囤積外國產品，至今仍有存貨可賣的緣故。許多企業也不願漲價，免得觸怒消費者，或仍巴望川普敲定貿易協議後會把關稅降下來。但顯然情況並非如此。現行高關稅若持續實施，美企遲早會把成本轉嫁給買家。

事實上，民間調查顯示，企業已經開始漲價了。供應管理協會（ISM）最新服務業採購經理人調查，已呈現相當晦暗的通膨和就業前景。Apollo首席經濟學家史洛克出示一張圖表，顯示ISM服務業價格支付指數（SPPI）與三個月後的美國消費者物價指數（CPI）對照圖，由此可見美國通膨壓力愈演愈烈，預示通膨率不久後將升到4%或更高。

下周二（12日）公布的7月CPI報告，會不會呈現川普經濟學的通膨效應？數據出爐後，川普會不會又怒吼統計數字造假？只能拭目以待。但克魯曼認為可篤定說，拜川普政策之賜，通膨將捲土重來。

成長停滯走勢也趨於明朗

再看「停滯」部分。與許多人認知相反，關稅未必會導致高失業率。即使在「斯姆特-霍利關稅法」實施前，美國平均關稅稅率已經很高，1929年達到15.8%，但那年失業率低於3%。

經濟學家大多認為川普關稅會導致失業率升高，不是因為關稅的水準，而是因為關稅製造不確定性，讓企業難以做長期投資決定。川普雖宣布與一些主要貿易夥伴達成「協議」，但並非白紙黑字簽署的正式貿易協定。川普宣稱他國允諾的條件（例如他堅稱歐盟已同意給他一筆6,000億美元基金任他花用），往往與對方說話互相矛盾。所以，關稅不確定性仍高，再加上大規模搜捕和遣返造成的不確定性，都可能打擊經濟。

事實上，目前唯一阻止美國經濟大幅減緩的力量，是人工智慧（AI）投資熱潮，特別是資料中心投資。但即使在AI投資方興未艾下，美國經濟成長顯然正減速慢行。逐季發布的成長率波動甚大，主要反映進口暴起暴落（在關稅上路前暴增，隨關稅生效而陡降）。若檢視經濟分析局（BEA）發布的半年數據以去除統計雜訊，便可清楚看出川普2.0上台後GDP年化成長率明顯下滑。

最新ISM服務業採購經理人調查除了顯示通膨上揚外，也指向經濟成長進一步減緩。根據往年服務業採購經理人指數（Services PMI）與美國整體經濟的關係，7月服務業PMI（50.1%），對應的是實質GDP年化成長0.5個百分點。

克魯曼指出，這正是高盛所謂的「停滯速度」——若低於這個速度，勞動市場減弱就會陷入自我強化的循環。

上周川普因為不滿非農就業報告太弱，堅稱數據被動手腳，而開除勞工部勞動統計局（BLS）局長。但其實最新就業數據只是讓BLS與其他指標趨於一致：都顯示經濟日益減弱。

克魯曼的結論是，拜登政府過去兩年促成「完美的通膨減緩」，讓經濟在通膨下滑的同時維持紮實的成長。但如今，通膨捲土重來，成長停滯期似乎也已來臨。換言之，川普經濟學帶來了「停滯性通膨」。