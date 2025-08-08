川普警告：若左派法院阻擋關稅金流 美國才會重返1929年大蕭條！

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
川普8日發文，若左派法院阻擋關稅流入，美國才會重演1929年的大蕭條。美聯社
川普8日發文，若左派法院阻擋關稅流入，美國才會重演1929年的大蕭條。美聯社

美國總統川普8日在自家社群平台Truth Social發文駁斥左派觀點，直指若法院阻擋關稅流入，美國才會重演1929年的大蕭條，這番言論回應外界對高額關稅恐致經濟災難的質疑。

川普說：「關稅對拉抬股市發揮龐大正面作用。股市幾乎每天迭創新高。此外，數千億美元正湧入我國國庫。若某個激進左派法院在這種關頭作出對我們不利的裁決，企圖瓦解或破壞美國史上前所未見的金流、財富創造與影響力，那我們將再也無法挽回這些龐大資金與尊嚴。那將如同1929年再現，一場大蕭條！」

「如果他們真要對美國財富、實力與權勢作出不利裁決，早該在案件一開始就下定論，這樣我們整個國家雖將錯失再度邁向如此偉大榮景的機會，但至少不會被拖入如1929年那般的危機。美國不可能承受如此重大的司法悲劇。但我比任何人都更了解我們的司法體系。從未有人像我經歷過這麼多審判、折磨與不確定性。這一切雖然極為殘酷，卻也可能造就令人驚奇的美好轉機。」

「我們的國家應該得到的是成功與偉大，而非混亂、失敗與恥辱。天佑美國！」

美國 財富 司法

延伸閱讀

50%關稅點燃怒火…印度開出報復川普第一槍 這些產品不買了

川普沒擋美國晶片法撥款？環球晶取得2億美元分階段補助

為何庫克贏關稅豁免 陳立武卻成新箭靶？川普差別待遇取決「這步驟」

川普指示：人口普查新規 排除非法移民

相關新聞

范斯拜訪英外交大臣 回應記者是否接班川普

美國副總統范斯8日訪問英國外交大臣拉米位於倫敦南部的官邸舍夫寧莊園，范斯除表達對以色列有意全面控制加薩城「深感憂慮」外，...

美國經濟閃黃紅燈！克魯曼：川普政策讓「停滯性通膨」真的來了

美國總統川普4月2日宣布「解放日」關稅時，經濟學家紛紛對美國經濟步向「停滯性通膨」（stagflation）示警，當時諾...

法蘭西斯福山：川普對Fed施壓 民眾可能無感「但實則影響重大」

美國總統川普正快速加深他對過去長期被認為獨立於白宮運作的政府機構的掌控，像是他上周開除發布失望就業數據的勞工統計局局長，...

美國蒙大拿跳傘節傳憾事 空中相撞意外釀1死

美國蒙大拿州舉辦一年一度的跳傘盛會，想不到卻傳出離奇的意外事件。一名跳傘玩家在空中和另名玩家相撞，導致其中一人墜地傷重身亡。

川普下令增加聯邦執法力量 讓華府再次安全

美國白宮7日晚間宣布，在總統川普的領導下，未來一周將增加首都華府的聯邦執法人員，以打擊犯罪。美聯社表示，這暗示著川普政府...

特勤局要求俄州放水提高水位 好讓副總統范斯生日划船

美國特勤局(U.S. Secret Service)8月1日要求俄亥俄州配合提高「小邁阿密河」(Little Miami...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。