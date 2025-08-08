川普警告：若左派法院阻擋關稅金流 美國才會重返1929年大蕭條！
美國總統川普8日在自家社群平台Truth Social發文駁斥左派觀點，直指若法院阻擋關稅流入，美國才會重演1929年的大蕭條，這番言論回應外界對高額關稅恐致經濟災難的質疑。
川普說：「關稅對拉抬股市發揮龐大正面作用。股市幾乎每天迭創新高。此外，數千億美元正湧入我國國庫。若某個激進左派法院在這種關頭作出對我們不利的裁決，企圖瓦解或破壞美國史上前所未見的金流、財富創造與影響力，那我們將再也無法挽回這些龐大資金與尊嚴。那將如同1929年再現，一場大蕭條！」
「如果他們真要對美國財富、實力與權勢作出不利裁決，早該在案件一開始就下定論，這樣我們整個國家雖將錯失再度邁向如此偉大榮景的機會，但至少不會被拖入如1929年那般的危機。美國不可能承受如此重大的司法悲劇。但我比任何人都更了解我們的司法體系。從未有人像我經歷過這麼多審判、折磨與不確定性。這一切雖然極為殘酷，卻也可能造就令人驚奇的美好轉機。」
「我們的國家應該得到的是成功與偉大，而非混亂、失敗與恥辱。天佑美國！」
