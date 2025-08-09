借珍貴古籍卻拿贗品還UCLA圖書館 男偷天換日遭識破
美國官員今天表示，一名男子遭控從美國加州的圖書館竊取珍貴的中國古代手稿，他以借閱名義帶走價值21萬6000美元古籍，歸還時卻拿贗品取而代之。
法新社報導，美國司法部指出，傑佛瑞．應（Jeffery Ying，音譯）以多個化名從加州大學洛杉磯分校（UCLA）圖書館借閱古籍，其中有些已有逾600年歷史。
根據起訴文件，38歲的傑佛瑞．應於借出這些古籍數日後以仿製的手稿歸還，並在那之後不久頻繁前往中國。
司法部指出：「館方注意到數件珍貴中國手稿遺失，初步調查顯示，這些古籍最後借閱人均為自稱『艾藍．藤森（Alan Fujimori，音譯）』人士。」
警探搜索傑佛瑞．應在洛杉磯下榻的旅館房間時，發現多本與遭到借出古籍相同樣式的空白抄本，並查獲製作好的財產標籤，可能用於製作歸還圖書館的假書。
館方規定，珍稀且獨一無二的館藏僅能在館內閱覽，不可外借。
來自舊金山灣區（Bay Area）佛利蒙特（Fremont）的傑佛瑞．應另被查獲持有多張不同姓名的圖書館借閱證。
若竊取重要文藝品罪名成立，目前羈押中的傑佛瑞．應將面臨最高10年聯邦監禁。
