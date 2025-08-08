快訊

法蘭西斯福山：川普對Fed施壓 民眾可能無感「但實則影響重大」

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
知名政經學者法蘭西斯．福山表示，川普開除Fed主席鮑爾的經濟衝擊可能民眾不會立刻有感覺，但影響將超乎感受地巨大。 路透
知名政經學者法蘭西斯．福山表示，川普開除Fed主席鮑爾的經濟衝擊可能民眾不會立刻有感覺，但影響將超乎感受地巨大。 路透

美國總統川普正快速加深他對過去長期被認為獨立於白宮運作的政府機構的掌控，像是他上周開除發布失望就業數據的勞工統計局局長，以及他日前表示將會很快提名聯準會Fed）的新主席人選，這個動作將讓他有機會提前改變Fed的政策方向。

有些人已警告，這樣接二連三的人事變動安排將成為川普第二屆任期的普遍趨勢，代表主要金融機構的政治獨立性遭到弱化，而這也是美國自由民主的重要特色之一。

為探究這種轉變對企業領袖而言的意義，財星雜誌（Fortune）採訪了以「歷史終結論」聞名的政經學者法蘭西斯．福山（Francis Fukuyama）。

福山表示，「川普的哲學就是所有事情都是政治」，而他這種態度直接牴觸了建立在由非個人、無黨派的技術官僚進行管理的自由治理模式。在像美國這樣極度複雜且富裕的經濟體，這種模式對於長期穩定而言至關重要。

然而，川普似乎對這種前景毫無興趣。為挑戰鮑爾，川普曾想過提名自己為Fed主席，並不斷威脅鮑爾。他也曾暗示過想從行政部門來主導經濟決定，而非聽從專家。

福山將現在的美國和1970年代初期相比，當時總統尼克森在競選連任之前也不斷催促Fed降息。後來當時的Fed主席屈服了，結果此舉引發了惡性通膨

福山表示，這對企業執行長和投資人而言的問題是，如果下任Fed主席更願意聽從川普的喜好，雖然影響可能不會讓民眾立刻感覺到，但傷害將十分龐大。

他說：「如果川普明天就開除鮑爾，民眾將不會在兩年、或者三年內感受到影響。人們可能不會把這個政治動作與他們感受到的經濟痛楚連結起來。你可能會以為你躲掉很多，但其實你受到很多傷害。」

此外，福山表示，川普開除勞工統計局局長，其實也帶來另一種不同、但同樣嚴重的風險：官方統計的政治化。他提到2007年阿根廷時任總統基希納（Néstor Kirchner）開除一名政府統計官員，因其通膨報告打臉了政府說詞。

福山說：「結果很神奇地，通膨就下來了。但大家都知道這數據完全是基於政治，不可信。」

福山警告，數據一旦失去公信力，就很難再找回來，「當我們逐漸失去這些中立專家的獨立性，這就是我們面對到的風險」。

