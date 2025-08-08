曾受川普吹捧 美佛州移民拘留所遭法官下令暫時停工

快訊

中央社／ 邁阿密7日綜合外電報導

位於美國佛羅里達州大沼澤（Everglades）被稱為「鱷魚惡魔島」（Alligator Alcatraz）的移民拘留中心興建工程遭到保育團體提起訴訟，1名聯邦法官今天下令暫時停工。

法新社報導，美國聯邦地區法院法官威廉斯（Kathleen Williams）是針對「大沼澤之友」（Friendsof the Everglades）及「生物多樣性中心」（Center forBiological Diversity）對美國川普（Donald Trump）政府提出的訴訟，發布臨時禁制令。

這座拘留中心建在大柏樹國家保護區（Big CypressNational Preserve）內一座廢棄的機場土地上。法官下令在訴訟期間可繼續收容遭到拘留的移民，但須立即停止所有興建工程為期2週。

大沼澤之友和生物多樣性中心指控這座拘留所威脅到大沼澤地區敏感的生態系統，且未經必要環評就倉促動工。

美國總統川普7月才親自前來視察鱷魚惡魔島，還誇耀這座拘留中心的嚴酷環境，並開玩笑說這裡的鱷魚將擔當警衛。他曾矢言遣返數百萬名非法移民。

原告保育團體對今天的裁決表示歡迎。大沼澤之友執行長山普斯（Eve Samples）在聲明中表示：「我們很高興法官認同有迫切必要暫停續建工程。」

聲明還說：「我們期待繼續推進最終目標，也就是保護獨特且瀕危的大沼澤生態系免於這座大規模拘留設施帶來的進一步破壞。」

美國 法官 移民 川普

