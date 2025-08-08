川普下令增加聯邦執法力量 讓華府再次安全

快訊

聯合報／ 編譯江昱蓁／即時報導
圖為今年5月以色列大使館人員在華府遭槍殺，執法部門隨後在現場執勤。美聯社
美國白宮7日晚間宣布，在總統川普的領導下，未來一周將增加首都華府的聯邦執法人員，以打擊犯罪。美聯社表示，這暗示著川普政府可能完全接管該城市。

 白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）在聲明中指出，「華盛頓特區是一座讓人驚嘆的城市，但長期以來一直受到暴力犯罪的困擾。川普總統已指示增加聯邦執法人員，以保護無辜的公民」，執法人員的增加意味著「華盛頓特區將不再是暴力犯罪的避風港」。

美聯社指出，川普多次暗示華盛頓的管理權可能回歸聯邦當局。但這樣做需國會撤銷1973年「地方自治法」。川普曾說律師們正研議相關舉措，但這可能面臨強烈反對。

川普本周於白宮向記者說，「我們的首都非常不安全，我們必須管理華盛頓特區」。

白宮指出，增加執法人員將「讓華盛頓特區再次安全」，並於午夜時開始於街頭巡邏，由美國公園警領軍，周四（7日）23時在指揮中心點名後開始執行任務。

按川普先前行政命令設立的「讓華盛頓特區安全美麗」任務小組授權，這項行動將持續7天，可「依據需求」加以延長。白宮說，增派的聯邦官員將有明顯標示，保持高度醒目。

參與行動的執法人員包括：美國國會警察、國土安全調查署、聯邦警衛局、美國緝毒局、移民暨海關執法局行動處、美國菸酒槍炮及爆裂物管理局、美國法警局及哥倫比亞特區美國檢察官辦公室的人員。

但美聯社說，自8日凌晨1時起，華府街頭並未出現川普聲明中所說的跨部門聯合警力部署的跡象。

川普近日在社群媒體「真實社群」發文，「若華盛頓特區不快速採取行動，我們別無選擇，只能接管這座城市，按應有的方式管理並警告罪犯再也無法逍遙法外」。隨後還說，正考慮廢除華府有限自治權，「可能很快就會動用國民兵」。

