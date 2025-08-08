美國蒙大拿跳傘節傳憾事 空中相撞意外釀1死

快訊

獨／斥資500億元！台壽標下航空城土地 將蓋桃園巨蛋型場館

聯合新聞網／ 綜合報導
一名玩家參加跳傘節盛事，卻因相撞而意外墜落身亡。示意圖，非當事人。圖／ingimage
美國蒙大拿州舉辦一年一度的跳傘盛會，想不到卻傳出離奇的意外事件。一名跳傘玩家在空中和另名玩家相撞，導致其中一人墜地傷重身亡。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，蒙大拿州馬里恩（Marion）舉辦「失落草原跳傘節」（Lost Prairie Boogie），當地時間8月4日上午，有兩名跳傘玩家在空中相撞，其中一名玩家當場失去意識。雖然玩家失去意識後，備用降落傘有自動展開，但該玩家仍在著陸時受到嚴重傷害。

據當地報導指出，意外發生後，現場的急救人員迅速趕往搶救，但在抵達後，這名跳傘者被宣告當場死亡。相關單位目前並未公開死者身分。這是近年來該活動喪生的第四人，因此再次引發外界質疑，認為這類極限運動的安全措施不周全。

「失落草原跳傘節」已經舉辦第58屆，每年都吸引數百名跳傘愛好者共襄盛舉。該活動在過去15年來，都由梅多峰跳傘公司（Meadow Peak Skydiving）主辦。但根據當地媒體資料指出，在這段時間已經發生四起死亡意外。

2019年，一名來自明尼蘇達州的玩家因主傘故障喪命；2011年，一名華盛頓州的男子在活動中身亡；2010年，一名科羅拉多州的男子則因降落傘纏繞導致不幸罹難。

梅多峰跳傘公司在事後發表聲明，將全力配合調查。該公司強調，一直以來活動都遵守最高等級的安全標準與協議，並向亡者的家屬致哀。

