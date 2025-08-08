快訊

美祭15億懸賞要逮馬杜洛　委內瑞拉斥可悲又荒謬

中央社／ 華盛頓7日綜合外電報導

美國今天將對委內瑞拉總統馬杜洛的懸賞金倍增至5000萬美元（約新台幣15億元），委國稱此舉「可悲」且「荒謬」。美國聯邦法院早在2020年便以聯邦毒品罪名起訴馬杜洛。

法新社報導，華府不承認馬杜洛（Nicolas Maduro）過去兩次勝選，並指控馬杜洛領導一個古柯鹼販運集團。

美國司法部長邦迪（Pam Bondi）在社群平台發布影片說：「美國司法部和國務院今天宣布，凡提供線索協助逮捕馬杜洛者，將獲得歷史性的5000萬美元懸賞金。」

邦迪說：「他是世界最大毒梟之一，對我們的國家安全構成威脅。」

美國今年1月把對馬杜洛的懸賞金額提高到2500萬美元。

委內瑞拉外交部長希爾（Yvan Gil）表示，邦迪提出這筆「可悲」的賞金，是「我們見過最荒謬的煙幕」。

希爾在通訊軟體Telegram表示：「我們祖國尊嚴不容出賣。我們拒絕這種粗劣的政治宣傳操作。」

2020年，在美國總統川普的第一個任期間，馬杜洛和其他委內瑞拉高層官員在紐約聯邦法院被起訴，罪名包括參與「毒品恐怖主義」陰謀等。

