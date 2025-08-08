川普稱就業數據遭篡改開除勞工統計局長　另提數據

快訊

中央社／ 華盛頓7日綜合外電報導

美國總統川普今天聲稱，勞工統計局長麥肯塔佛（Erika McEntarfer）「故意」篡改就業數據以支持前總統拜登。在開除麥肯塔佛後，川普另外提出不同數據。

媒體聚集在白宮橢圓形辦公室，等著重大事情宣布。川普和保守派智庫「傳統基金會」（HeritageFoundation）經濟學家摩爾（Stephen Moore）展示了他們所謂真實數據的圖表。

摩爾說：「這顯示，在拜登政府執政的過去兩年裡，美國勞工統計局將新增就業機會高估了150萬個。總統先生，這是一個巨大的錯誤。」

長期擔任川普顧問的經濟學家摩爾又道，川普「呼籲任命新的勞工統計局長的做法是正確的」。

川普說：「這可能不是個錯誤，這才是糟糕的地方...我不認為這是一個錯誤，我認為他們是故意的。」

根據摩爾所說的「未公布的人口普查數據」，在川普重返白宮的頭5個月裡，「經通膨調整後的美國普通家庭平均收入的中位數已增加1174美元」。

川普稱這項結果「令人難以置信」。

法新社報導，美國勞工統計局在初次發布就業數據後，會定期修訂，有上調也有下修，有時甚至大幅下修。

本月初，勞工統計局大幅下修5月和6月的就業成長數據，新增就業人數減少25.8萬個。

這項修正激怒了川普，並將勞工統計局長麥肯塔佛解職。麥肯塔佛是在2024年1月被確認為勞工統計局長。

