快訊

台灣已經失去川普？美國前顧問的「廢文鬼扯」

共軍封鎖台灣 東南亞各國如何撤僑？兵推揭「新加坡」成為關鍵

一早致電祝沈玉琳「父親節快樂」！潘若迪現身洩他最近病況

川普將會亞美尼亞與亞塞拜然領袖 舉行和平峰會

中央社／ 華盛頓7日綜合外電報導

美國總統川普宣布，他明天將接待亞美尼亞亞塞拜然領導人，舉行他所稱的「歷史性和平峰會」，目的要結束這兩個前蘇聯加盟共和國長達數十年的衝突。

法新社報導，川普今天在自家社群網站「真實社群」（Truth Social）發文表示，亞美尼亞總理帕辛揚（Nikol Pashinyan）和亞塞拜然總統阿利耶夫（IlhamAliyev）「將與我一同在白宮，舉行正式的和平簽署儀式」。

亞美尼亞和亞塞拜然是數十年的宿敵，曾為存在爭議的卡拉巴赫地區（Karabakh）而兩度交戰。2023年，亞塞拜然在一場閃電戰中從亞美尼亞軍隊手中奪回此地，導致逾10萬亞美尼亞人逃離該地。

兩個國家已舉行多次會談，目的在取得和平解決方案，包括上個月在阿拉伯聯合大公國舉行的會談，但情勢難以突破。

川普寫道：「這兩個國家多年來一直處於戰爭狀態，造成數以千計民眾喪生。」

川普說：「過去許多領導人都試圖結束兩國戰爭，但都不成功，直到今天所幸有『川普』。我的政府已經與雙方接觸有一段時間。」他補充表示：「這兩位勇敢的領袖做了正確的事，我感到非常驕傲。」

川普曾表示，堅信自己在各種國際衝突中進行調解的努力，值得獲得諾貝爾和平獎。

他說，華府將與兩國簽署雙邊協議，「和兩國共同尋求經濟機會，以便我們能夠完全釋放南高加索地區（South Caucasus）的潛力」。

川普 亞美尼亞 亞塞拜然

延伸閱讀

不喜歡等太久！普亭不見澤倫斯基沒關係 川普仍願與他會談

川普說法曖昧⋯台積電0關稅含台灣生產？網猜：股價還會漲

川普直言「英特爾被台灣榨乾」！網轟：牽拖…是Intel自爆

半導體廠商如何免徵百分之百川普關稅？盧特尼克解釋了

相關新聞

美軍想升任上將要先通過川普面試 恐捲入政治任命

美國國防部長赫塞斯已開始要求美軍上將職位被提名人，要在職位確定前先和美國總統川普面談，這和過去慣例不同。川普這項要求，顯然和他長期以來特別關注美軍將領有關。 雖然這項舉措並未逾越川普身為三軍統帥的職權範圍，但仍引發人們憂心軍事高層可能政治化，因為川普經常公然藐視避免讓軍方捲入黨派之爭的規範。

止戰再添一件？川普明主持亞塞拜然和亞美尼亞簽和平協議

美國總統川普7日預告，他預計周五在白宮接待亞美尼亞和亞塞拜然領導人；川普說，兩國交戰多年，川普政府已與兩方協調多時，兩國...

川普斡旋柬泰停火 獲柬埔寨總理提名角逐諾貝爾獎

柬埔寨總理洪馬內今天表示，他已提名美國總統川普角逐諾貝爾和平獎，並稱讚川普在制止柬泰邊境衝突時展現出「非凡的政治才能」

合理化開除勞工統計局長？ 川普邀學者解析數據

美國總統川普日前開除勞工統計局局長麥肯塔弗（Erika McEntarfer），引發爭議。川普7日邀請白宮前經濟顧問摩爾...

台裔企業家溫智宇捐款3000萬美元 創UCLA校史紀錄

洛加大（UCLA）5日宣布，華裔企業家暨校友溫智宇（Joe C. Wen）與家族捐贈3000萬美元給該校護理學院，是該校...

與陸企關係惹議 川普要英特爾陳立武辭職

美國總統川普7日發文要求英特爾執行長陳立武立即辭職，似乎回應前一天川普盟友議員柯頓（Tom Cotton）對陳立武與陸企...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。