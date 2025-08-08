川普將會亞美尼亞與亞塞拜然領袖 舉行和平峰會

美國總統川普宣布，他明天將接待亞美尼亞和亞塞拜然領導人，舉行他所稱的「歷史性和平峰會」，目的要結束這兩個前蘇聯加盟共和國長達數十年的衝突。

法新社報導，川普今天在自家社群網站「真實社群」（Truth Social）發文表示，亞美尼亞總理帕辛揚（Nikol Pashinyan）和亞塞拜然總統阿利耶夫（IlhamAliyev）「將與我一同在白宮，舉行正式的和平簽署儀式」。

亞美尼亞和亞塞拜然是數十年的宿敵，曾為存在爭議的卡拉巴赫地區（Karabakh）而兩度交戰。2023年，亞塞拜然在一場閃電戰中從亞美尼亞軍隊手中奪回此地，導致逾10萬亞美尼亞人逃離該地。

兩個國家已舉行多次會談，目的在取得和平解決方案，包括上個月在阿拉伯聯合大公國舉行的會談，但情勢難以突破。

川普寫道：「這兩個國家多年來一直處於戰爭狀態，造成數以千計民眾喪生。」

川普說：「過去許多領導人都試圖結束兩國戰爭，但都不成功，直到今天所幸有『川普』。我的政府已經與雙方接觸有一段時間。」他補充表示：「這兩位勇敢的領袖做了正確的事，我感到非常驕傲。」

川普曾表示，堅信自己在各種國際衝突中進行調解的努力，值得獲得諾貝爾和平獎。

他說，華府將與兩國簽署雙邊協議，「和兩國共同尋求經濟機會，以便我們能夠完全釋放南高加索地區（South Caucasus）的潛力」。