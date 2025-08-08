快訊

台灣已經失去川普？美國前顧問的「廢文鬼扯」

共軍封鎖台灣 東南亞各國如何撤僑？兵推揭「新加坡」成為關鍵

一早致電祝沈玉琳「父親節快樂」！潘若迪現身洩他最近病況

美政府將取消全民太陽能計畫 70億美元補助恐喊停

中央社／ 華盛頓7日綜合外電報導

美國總統川普政府今天採取行動取消一項規模70億美元的計畫，這項計畫旨在為全美各地低收入和弱勢社區的屋頂安裝太陽能設備。

這項名為「全民太陽能」（Solar For All）的計畫涵蓋在2022年時任總統拜登具里程碑意義的「降低通膨法」（Inflation Reduction Act）內。

法新社報導，這項計畫包含各州機構和非營利組織共60個接受補助的單位，已由民主黨及共和黨主政的各州選出。這項倡議旨在幫助超過90萬個家戶削減每年數百美元的電費。

美國環保署署長澤爾丁（Lee Zeldin）在社群媒體X發布影片指出，上個月通過的「大而美」減稅與支出法案撤銷了「溫室氣體減量基金」（Greenhouse GasReduction Fund），而「全民太陽能」計畫就涵蓋在這筆基金內。

澤爾丁說，現在他有義務要遵守法律。

澤爾丁聲稱這項計畫的資金正被「中間人」的行政成本挪用，並形容這根本是「詐騙」，不過他沒有多作說明。

他也批評這項計畫免除購買美國製造商品的要求，稱這是「對中國的大好消息」。

根據研究公司Atlas Public Policy分析，在這項計畫承諾的70億美元中，目前僅支出5300萬美元。

Atlas Public Policy資深政策分析師泰勒（TomTaylor）向法新社表示，外界普遍認為，一旦簽訂合約，就不能追回承諾的資金，「而川普政府現在正在測試這個理論」。

美國 川普 社群媒體

延伸閱讀

川普關稅戰如同「招商大會」！林啟超：全球資金恐發生排擠效應

綠能落地不只減碳！勤業眾信用太陽能點亮偏鄉

中國太陽能反內捲效應 矽片價格止跌飆漲

企業助攻玉山山屋更新太陽能設備 陰天供電不中斷

相關新聞

美軍想升任上將要先通過川普面試 恐捲入政治任命

美國國防部長赫塞斯已開始要求美軍上將職位被提名人，要在職位確定前先和美國總統川普面談，這和過去慣例不同。川普這項要求，顯然和他長期以來特別關注美軍將領有關。 雖然這項舉措並未逾越川普身為三軍統帥的職權範圍，但仍引發人們憂心軍事高層可能政治化，因為川普經常公然藐視避免讓軍方捲入黨派之爭的規範。

止戰再添一件？川普明主持亞塞拜然和亞美尼亞簽和平協議

美國總統川普7日預告，他預計周五在白宮接待亞美尼亞和亞塞拜然領導人；川普說，兩國交戰多年，川普政府已與兩方協調多時，兩國...

川普斡旋柬泰停火 獲柬埔寨總理提名角逐諾貝爾獎

柬埔寨總理洪馬內今天表示，他已提名美國總統川普角逐諾貝爾和平獎，並稱讚川普在制止柬泰邊境衝突時展現出「非凡的政治才能」

合理化開除勞工統計局長？ 川普邀學者解析數據

美國總統川普日前開除勞工統計局局長麥肯塔弗（Erika McEntarfer），引發爭議。川普7日邀請白宮前經濟顧問摩爾...

台裔企業家溫智宇捐款3000萬美元 創UCLA校史紀錄

洛加大（UCLA）5日宣布，華裔企業家暨校友溫智宇（Joe C. Wen）與家族捐贈3000萬美元給該校護理學院，是該校...

與陸企關係惹議 川普要英特爾陳立武辭職

美國總統川普7日發文要求英特爾執行長陳立武立即辭職，似乎回應前一天川普盟友議員柯頓（Tom Cotton）對陳立武與陸企...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。