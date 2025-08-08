美政府將取消全民太陽能計畫 70億美元補助恐喊停

美國總統川普政府今天採取行動取消一項規模70億美元的計畫，這項計畫旨在為全美各地低收入和弱勢社區的屋頂安裝太陽能設備。

這項名為「全民太陽能」（Solar For All）的計畫涵蓋在2022年時任總統拜登具里程碑意義的「降低通膨法」（Inflation Reduction Act）內。

法新社報導，這項計畫包含各州機構和非營利組織共60個接受補助的單位，已由民主黨及共和黨主政的各州選出。這項倡議旨在幫助超過90萬個家戶削減每年數百美元的電費。

美國環保署署長澤爾丁（Lee Zeldin）在社群媒體X發布影片指出，上個月通過的「大而美」減稅與支出法案撤銷了「溫室氣體減量基金」（Greenhouse GasReduction Fund），而「全民太陽能」計畫就涵蓋在這筆基金內。

澤爾丁說，現在他有義務要遵守法律。

澤爾丁聲稱這項計畫的資金正被「中間人」的行政成本挪用，並形容這根本是「詐騙」，不過他沒有多作說明。

他也批評這項計畫免除購買美國製造商品的要求，稱這是「對中國的大好消息」。

根據研究公司Atlas Public Policy分析，在這項計畫承諾的70億美元中，目前僅支出5300萬美元。

Atlas Public Policy資深政策分析師泰勒（TomTaylor）向法新社表示，外界普遍認為，一旦簽訂合約，就不能追回承諾的資金，「而川普政府現在正在測試這個理論」。