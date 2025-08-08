嚴打種族作為招生考量 川普要美大學披露入學資料

美國總統川普今天發布命令，要求美國各大學提供入學資料，以證明校方招生時未以申請人的種族作為考量。

綜合法新社和路透社報導，最高法院於2023年裁決，大學院校基於種族採取「平權措施」招生違法，但校方審核申請時，可將申請人關於自身種族背景的個人陳述作為錄取考量。

川普在備忘錄中寫道：「長期缺乏可用資料，加上濫用『多元化聲明』和其他明示或隱晦的種族指標，持續引發外界質疑種族在實際執行上的作用。」

川普自重返白宮以來，便展開一場針對美國知名學府的全面行動，指控這些學校是反保守派意識形態、反猶太主義和「覺醒文化」（wokery）的溫床。

他也發布行政命令，限制政府部門採行旨在彌補歷史不公的「多元、公平及包容」（DEI）計畫，並指控這些政策歧視白人。

川普寫道：「更高的透明度對揭露非法行徑、最終消除社會上可恥且危險的種族階層至關重要。」

這項命令要求各大學向美國教育統計中心（NationalCenter for Education Statistics）提交更多資料，以確保「招生過程具有足夠透明度」。備忘錄指出，加強要求的具體細節將於稍後公布。

川普以聯邦資金作為談判籌碼，要求他眼中過於自由的大學在課程和招生等方面進行改革，作為廣泛整頓高等教育行動的一環。

自今年1月上任以來，川普政府也採取了更大規模的預算削減措施，縮減或凍結提供給大學的研究資金。

在川普整頓知名學府的行動中，哥倫比亞大學（Columbia University）首當其衝，川普聲稱哥大在親巴勒斯坦抗議活動後，未能解決校園內的反猶太主義問題。

哥大因此失去數億美元的聯邦補助金和申請新研究補助的資格，實驗室重要資金遭凍結，數十名研究人員也被炒魷魚。

哥大上個月同意支付2億美元與政府和解，並額外支付2100萬美元，以了結一樁有關反猶太主義的調查。

根據報導，哥大與布朗大學（Brown University）已同意向政府披露包含種族與考試成績在內的招生數據，作為與政府就涉嫌違反反歧視法的和解條件之一。

不過，美國最大高等教育政策與遊說組織表示，這份備忘錄措辭含糊。代表1600所學校的美國教育協會（ACE）還指出，校方可能依法不得蒐集白宮要求提交的種族資料。

美國教育協會資深副主席范史密斯（JonathanFansmith）說，根據最高法院廢除平權招生的裁決，蒐集這類資料本身就是違法行為。

范史密斯說：「招生過程不能考慮種族，因此學校不會向申請人蒐集這類資料。這看起來像是要校方提供根本沒有、也不能蒐集的資訊。」