快訊

台南百年罕見豪雨 國定古蹟「台灣府城」南門段城垣傳塌陷

OpenAI的GPT-5和GPT-4差異在哪？有感變快、1圖看ChatGPT新舊5大比較

台灣寶可夢中心開賣16款新品！夏日必備木木梟草帽、噴火龍毛巾太可愛

嚴打種族作為招生考量 川普要美大學披露入學資料

中央社／ 紐約7日綜合外電報導

美國總統川普今天發布命令，要求美國各大學提供入學資料，以證明校方招生時未以申請人的種族作為考量。

綜合法新社和路透社報導，最高法院於2023年裁決，大學院校基於種族採取「平權措施」招生違法，但校方審核申請時，可將申請人關於自身種族背景的個人陳述作為錄取考量。

川普在備忘錄中寫道：「長期缺乏可用資料，加上濫用『多元化聲明』和其他明示或隱晦的種族指標，持續引發外界質疑種族在實際執行上的作用。」

川普自重返白宮以來，便展開一場針對美國知名學府的全面行動，指控這些學校是反保守派意識形態、反猶太主義和「覺醒文化」（wokery）的溫床。

他也發布行政命令，限制政府部門採行旨在彌補歷史不公的「多元、公平及包容」（DEI）計畫，並指控這些政策歧視白人。

川普寫道：「更高的透明度對揭露非法行徑、最終消除社會上可恥且危險的種族階層至關重要。」

這項命令要求各大學向美國教育統計中心（NationalCenter for Education Statistics）提交更多資料，以確保「招生過程具有足夠透明度」。備忘錄指出，加強要求的具體細節將於稍後公布。

川普以聯邦資金作為談判籌碼，要求他眼中過於自由的大學在課程和招生等方面進行改革，作為廣泛整頓高等教育行動的一環。

自今年1月上任以來，川普政府也採取了更大規模的預算削減措施，縮減或凍結提供給大學的研究資金。

在川普整頓知名學府的行動中，哥倫比亞大學（Columbia University）首當其衝，川普聲稱哥大在親巴勒斯坦抗議活動後，未能解決校園內的反猶太主義問題。

哥大因此失去數億美元的聯邦補助金和申請新研究補助的資格，實驗室重要資金遭凍結，數十名研究人員也被炒魷魚。

哥大上個月同意支付2億美元與政府和解，並額外支付2100萬美元，以了結一樁有關反猶太主義的調查。

根據報導，哥大與布朗大學（Brown University）已同意向政府披露包含種族與考試成績在內的招生數據，作為與政府就涉嫌違反反歧視法的和解條件之一。

不過，美國最大高等教育政策與遊說組織表示，這份備忘錄措辭含糊。代表1600所學校的美國教育協會（ACE）還指出，校方可能依法不得蒐集白宮要求提交的種族資料。

美國教育協會資深副主席范史密斯（JonathanFansmith）說，根據最高法院廢除平權招生的裁決，蒐集這類資料本身就是違法行為。

范史密斯說：「招生過程不能考慮種族，因此學校不會向申請人蒐集這類資料。這看起來像是要校方提供根本沒有、也不能蒐集的資訊。」

川普 美國 猶太

延伸閱讀

不喜歡等太久！普亭不見澤倫斯基沒關係 川普仍願與他會談

川普說法曖昧⋯台積電0關稅含台灣生產？網猜：股價還會漲

川普直言「英特爾被台灣榨乾」！網轟：牽拖…是Intel自爆

半導體廠商如何免徵百分之百川普關稅？盧特尼克解釋了

相關新聞

美軍想升任上將要先通過川普面試 恐捲入政治任命

美國國防部長赫塞斯已開始要求美軍上將職位被提名人，要在職位確定前先和美國總統川普面談，這和過去慣例不同。川普這項要求，顯然和他長期以來特別關注美軍將領有關。 雖然這項舉措並未逾越川普身為三軍統帥的職權範圍，但仍引發人們憂心軍事高層可能政治化，因為川普經常公然藐視避免讓軍方捲入黨派之爭的規範。

止戰再添一件？川普明主持亞塞拜然和亞美尼亞簽和平協議

美國總統川普7日預告，他預計周五在白宮接待亞美尼亞和亞塞拜然領導人；川普說，兩國交戰多年，川普政府已與兩方協調多時，兩國...

川普斡旋柬泰停火 獲柬埔寨總理提名角逐諾貝爾獎

柬埔寨總理洪馬內今天表示，他已提名美國總統川普角逐諾貝爾和平獎，並稱讚川普在制止柬泰邊境衝突時展現出「非凡的政治才能」

合理化開除勞工統計局長？ 川普邀學者解析數據

美國總統川普日前開除勞工統計局局長麥肯塔弗（Erika McEntarfer），引發爭議。川普7日邀請白宮前經濟顧問摩爾...

台裔企業家溫智宇捐款3000萬美元 創UCLA校史紀錄

洛加大（UCLA）5日宣布，華裔企業家暨校友溫智宇（Joe C. Wen）與家族捐贈3000萬美元給該校護理學院，是該校...

與陸企關係惹議 川普要英特爾陳立武辭職

美國總統川普7日發文要求英特爾執行長陳立武立即辭職，似乎回應前一天川普盟友議員柯頓（Tom Cotton）對陳立武與陸企...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。