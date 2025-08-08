川普下令進行新一輪人口普查 無證移民遭排除

快訊

中央社／ 華盛頓7日綜合外電報導

美國總統川普今天下令官員展開新的人口普查，無證移民將遭排除。白宮也正促請共和黨主政各州在2026年期中選舉前，劃設更有利的選區地圖。

法新社報導，川普要求進行一項「全新且高度精確」的人口普查，他希望這項普查是根據2024年大選未具體說明的「現代事實及數據」來進行。

川普在社群媒體貼文中表示：「非法入境我國者將不會被計入人口普查」。

自1790年以來，美國憲法規定每10年要進行一次人口普查，統計「各州總人數」，包括非法居留者。

下一次人口普查預定在2030年，不過這項艱鉅任務的準備工作已在進行。

川普並未指明他所希望的人口普查是定期進行的普查，還是提前進行的特別調查。

人口普查用於確定各州應選出多少名國會議員，根據「皮尤研究中心」（Pew Research Center）估計，如果2020年忽略無證移民，加州、佛州與德州將分別失去1個聯邦眾議院席次。

人口普查也用於分配決定總統選舉中各州「選舉人團」票數，並用於分配數兆美元的聯邦資金。

川普在第一個任期內也曾嘗試進行類似舉措，包括在人口普查增加公民身分問題，但遭最高法院擋下。當時大法官拒絕裁定是否應將數以百萬計沒有合法身分的人排除在外。

如果民主黨明年在期中選舉奪回3個席次，共和黨在眾院的優勢將遭逆轉。幾名共和黨州長正研究新的選區劃設，以保護目前在眾院的些微多數優勢。

川普 人口普查

