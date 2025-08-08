川普擬建美最大聯邦移民拘留中心 可容納5000人

美國國防部今天指出，川普政府打算在德州軍事基地建造美國最大的聯邦移民拘留設施，此為利用軍事資源實現其承諾的移民議程最新之舉。

路透社報導，川普加強逮捕美國非法移民、壓制非法越界行為，以及剝奪數十萬移民合法身分。自今年初就任以來，川普持續將移民送往關達那摩灣（Guantanamo Bay）海軍基地，儘管移送人數遠低於原先計劃。

美國國防部指出，初步計畫是在8月中至下旬將1000名移民拘留在德州艾爾帕索（El Paso）的布立斯堡（Fort Bliss），並在「未來幾週和幾個月」後興建並完成一座擁有5000張床位的拘留設施。

美國國防部發言人威爾森（Kingsley Wilson）告訴媒體：「興建完成後，這將成為驅逐非法移民的關鍵任務歷來最大的聯邦拘留中心。」

儘管這處移民設施建在軍事基地，但預計國土安全部將負責移民監管任務。

將移民拘留在美國軍事基地並非新創之舉，在拜登執政時代，美國國防部已批准在德州軍事基地收容無人陪伴的移民兒童。

此外，川普政府也正在興建其他拘留移民的設施，印第安納州一處擁有1000張床位的設施即將啟用，被稱為「賽道監獄」（Speedway Slammer）。

根據美國移民暨海關執法局（ICE）資料，ICE拘留的移民人數最近幾週已達紀錄高點，截至7月27日，約5萬7000人遭到拘留。