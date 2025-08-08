快訊

獨／法鼓山寶雲寺驚傳男持刀挾持女員工30分鐘 驚險對峙畫面曝

為什麼川普的關稅有威力？ 謝金河：台灣20%「若保持不見得是壞」

OpenAI發布GPT-5免費用！奧特曼讚AI「首次感覺和一位博士級專家對話」

止戰再添一件？川普明主持亞塞拜然和亞美尼亞簽和平協議

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普。路透
美國總統川普。路透

美國總統川普7日預告，他預計周五在白宮接待亞美尼亞和亞塞拜然領導人；川普說，兩國交戰多年，川普政府已與兩方協調多時，兩國明日預計在白宮簽署和平協議，美國也計畫分別與雙方簽署雙邊協議，以探索經濟合作的機會。

川普7日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，他非常期待明天在白宮接待亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）和亞美尼亞總理帕希尼揚（Nikol Pashinyan），舉行歷史性的和平高峰會。

川普說，兩國已交戰多年，造成成千上百人的死亡，世界上許多領袖都試圖結束戰爭，但沒有取得進展，直到川普政府的介入。

川普指出，川普政府已與兩邊互動多時，兩國領袖預計8日將在白宮簽署和平協議；美國也計畫分別與兩國簽署雙邊協議，以探索經濟合作的機會，也釋放南高加索地區的發展潛力。

川普 白宮 美國

延伸閱讀

曾聽取黃仁勳意見 美商長：川普允許在美建廠不被課關稅

為什麼川普的關稅有威力？ 謝金河：台灣20%「若保持不見得是壞」

美國恐威脅再調高關稅？克魯曼：川普貿易戰彈藥已耗掉大半

川普關稅戰如同「招商大會」！林啟超：全球資金恐發生排擠效應

相關新聞

止戰再添一件？川普明主持亞塞拜然和亞美尼亞簽和平協議

美國總統川普7日預告，他預計周五在白宮接待亞美尼亞和亞塞拜然領導人；川普說，兩國交戰多年，川普政府已與兩方協調多時，兩國...

川普斡旋柬泰停火 獲柬埔寨總理提名角逐諾貝爾獎

柬埔寨總理洪馬內今天表示，他已提名美國總統川普角逐諾貝爾和平獎，並稱讚川普在制止柬泰邊境衝突時展現出「非凡的政治才能」

合理化開除勞工統計局長？ 川普邀學者解析數據

美國總統川普日前開除勞工統計局局長麥肯塔弗（Erika McEntarfer），引發爭議。川普7日邀請白宮前經濟顧問摩爾...

台裔企業家溫智宇捐款3000萬美元 創UCLA校史紀錄

洛加大（UCLA）5日宣布，華裔企業家暨校友溫智宇（Joe C. Wen）與家族捐贈3000萬美元給該校護理學院，是該校...

與陸企關係惹議 川普要英特爾陳立武辭職

美國總統川普7日發文要求英特爾執行長陳立武立即辭職，似乎回應前一天川普盟友議員柯頓（Tom Cotton）對陳立武與陸企...

與大陸企業關係惹議？ 川普要英特爾CEO陳立武辭職

美國總統川普七日發文要求英特爾執行長陳立武立即辭職，似乎回應前一天川普盟友參議員柯頓對陳立武與大陸企業關係的質疑。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。