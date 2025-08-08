止戰再添一件？川普明主持亞塞拜然和亞美尼亞簽和平協議

美國總統川普7日預告，他預計周五在白宮接待亞美尼亞和亞塞拜然領導人；川普說，兩國交戰多年，川普政府已與兩方協調多時，兩國明日預計在白宮簽署和平協議，美國也計畫分別與雙方簽署雙邊協議，以探索經濟合作的機會。

川普7日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，他非常期待明天在白宮接待亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）和亞美尼亞總理帕希尼揚（Nikol Pashinyan），舉行歷史性的和平高峰會。

川普說，兩國已交戰多年，造成成千上百人的死亡，世界上許多領袖都試圖結束戰爭，但沒有取得進展，直到川普政府的介入。

川普指出，川普政府已與兩邊互動多時，兩國領袖預計8日將在白宮簽署和平協議；美國也計畫分別與兩國簽署雙邊協議，以探索經濟合作的機會，也釋放南高加索地區的發展潛力。