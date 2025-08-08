快訊

美課100%晶片稅 半導體業將掀新一波赴美投資潮

川普斡旋柬泰停火 獲柬埔寨總理提名角逐諾貝爾獎

中央社／ 金邊7日綜合外電報導
美國總統川普。圖／路透社
美國總統川普。圖／路透社

柬埔寨總理洪馬內今天表示，他已提名美國總統川普角逐諾貝爾和平獎，並稱讚川普在制止柬泰邊境衝突時展現出「非凡的政治才能」。

路透社報導，洪馬內（Hun Manet）晚間在臉書（Facebook）發文宣布上述消息，並附上一封致挪威諾貝爾委員會（Norwegian Nobel Committee）的信函，信中稱讚川普（Donald Trump）干預柬泰衝突，是他「在緩和全球一些最動盪地區緊張局勢方面取得傑出成就」的例證。

洪馬內在信中寫道：「這次及時干預避免了一場可能造成毀滅性後果的衝突，對於防止重大傷亡至關重要，也為恢復和平鋪路。」

路透社先前報導，相鄰的泰柬爆發現代史上最激烈的其中一波戰鬥，在推動戰鬥結束的行動陷入僵局之際，靠川普7月26日致電兩國領導人才得以突破。

這促成7月28日在馬來西亞達成的停火協議，柬泰今天同意確保不再重燃敵對行動，並允許東南亞觀察員進入。總計有43人在泰柬5天衝突中喪生，超過30萬人撤離家園。

除了洪馬內，巴基斯坦6月已表示，將推薦川普角逐諾貝爾和平獎，以表彰他在協助解決巴基斯坦與印度間衝突所做的努力。以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）上個月也說，他已提名川普角逐諾貝爾和平獎。

衝突 川普 柬埔寨 馬來西亞

延伸閱讀

對俄8/8最後通牒是否有彈性？ 川普：取決於普亭

安插自己人 川普欽點首席經濟顧問出任Fed理事

為什麼川普的關稅有威力？ 謝金河：台灣20%「若保持不見得是壞」

川普關稅戰如同「招商大會」！林啟超：全球資金恐發生排擠效應

相關新聞

與陸企關係惹議？川普發文要英特爾CEO陳立武立刻下台 股價應聲挫

美國總統川普7日發文要求英特爾執行長陳立武立即辭職，似乎回應前一天川普盟友議員柯頓（Tom Cotton）對陳立武與陸企...

川普斡旋柬泰停火 獲柬埔寨總理提名角逐諾貝爾獎

柬埔寨總理洪馬內今天表示，他已提名美國總統川普角逐諾貝爾和平獎，並稱讚川普在制止柬泰邊境衝突時展現出「非凡的政治才能」

合理化開除勞工統計局長？ 川普邀學者解析數據

美國總統川普日前開除勞工統計局局長麥肯塔弗（Erika McEntarfer），引發爭議。川普7日邀請白宮前經濟顧問摩爾...

台裔企業家溫智宇捐款3000萬美元 創UCLA校史紀錄

洛加大（UCLA）5日宣布，華裔企業家暨校友溫智宇（Joe C. Wen）與家族捐贈3000萬美元給該校護理學院，是該校...

與陸企關係惹議 川普要英特爾陳立武辭職

美國總統川普7日發文要求英特爾執行長陳立武立即辭職，似乎回應前一天川普盟友議員柯頓（Tom Cotton）對陳立武與陸企...

與大陸企業關係惹議？ 川普要英特爾CEO陳立武辭職

美國總統川普七日發文要求英特爾執行長陳立武立即辭職，似乎回應前一天川普盟友參議員柯頓對陳立武與大陸企業關係的質疑。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。