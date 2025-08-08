安插自己人 川普欽點首席經濟顧問出任Fed理事

快訊

中央社／ 華盛頓7日綜合外電報導

美國總統川普尋求增強對聯邦準備理事會（Fed）的影響力之際，今天欽點白宮經濟顧問委員會（Council of EconomicAdvisers）主席，遞補聯準會最近空出的席位。

法新社報導，川普在其社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）宣布：「我非常榮幸地宣布，我已選擇現任白宮經濟顧問委員會主席米蘭（StephenMiran）填補聯準會剛空出的席位，任期至2026年1月31日。」

「我們會在同時間繼續尋找永久繼任者。」

米蘭將完成前總統拜登任命的理事庫格勒（AdrianaKugler）的任期，後者上週宣布辭職。

川普多次批評聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）不盡快降息，這次人事變動，正逢聯準會在川普領導下面臨越來越大壓力之際。

米蘭擁有哈佛大學經濟學博士學位，主張徵收關稅並擺脫強勢美元，因為他認為強勢美元會削弱美國出口競爭力，傷害美國製造業。

外界認為，米蘭名為「重建全球貿易體系使用者指南」（A User's Guide to Restructuring the Global TradingSystem）的41頁論文，為川普激進的貿易政策提供了理論基礎。

川普表示，米蘭在新職位必將表現「傑出」。

川普寫道：「他從我第2任期開始就一直在我身邊，他在經濟學領域的專業知識無人可比擬。」

