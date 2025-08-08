快訊

美課100%晶片稅 半導體業將掀新一波赴美投資潮

合理化開除勞工統計局長？ 川普邀學者解析數據

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普。(路透)
美國總統川普。(路透)

美國總統川普日前開除勞工統計局局長麥肯塔弗（Erika McEntarfer），引發爭議。川普7日邀請白宮前經濟顧問摩爾（Stephen Moore）到白宮說明新數據，指勞工統計局在拜登政府的最後兩年裡，高估150萬個職位，「是重大的失誤」；對此，川普說，他不認為是失誤，而是有目的性地行為。

勞工統計局日前公布數據指出，7月僅增加7萬3000個職位，不如原本預期的10萬2000個；勞工統計局同時也大幅修正5月和6月的數據。

川普隨即在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，他被告知麥肯塔弗是由拜登政府任命，川普並指控麥肯塔弗在去年總統大選前捏造工作數據，以求讓民主黨總統候選人賀錦麗當選。

川普表示，他指示行政團隊立即開除這名拜登政治任命的官員，並由更合適的人取而代之。

正逢川普政府執政200日，川普7日在參加「全國紫心勳章日」的活動前，臨時在白宮橢圓辦公室發表談話，邀請現任華府智庫美國傳統基金會資深研究員摩爾現身說法，解析勞工統計局的數據。

摩爾日前接受「財富雜誌」（Fortune）訪問時，雖然對勞工統計局的數據表達不滿，但也認為川普開除麥肯塔弗的時機點不對，有「開除裁判」之嫌。

摩爾7日改口說，他認為川普做了正確的事情，並引用新數據指出，勞工統計局高估拜登政府最後兩年的工作數據，多計算150萬個職位，認為勞工統計局「無能」；摩爾並表示，是他主動打給川普，告知這項新發現。

對此，川普指控說，這可能不只是失誤，而是他們有目的性地這麼做。

摩爾並指出，川普執政的1月至6月裡，美國家戶的月收入平均中位數已經增加1174美元，是相當亮眼的數字。

川普 拜登

延伸閱讀

川普關稅戰如同「招商大會」！林啟超：全球資金恐發生排擠效應

曾聽取黃仁勳意見 美商長：川普允許在美建廠不被課關稅

川普半導體關稅發言含糊不清 留三大懸念

與陸企關係惹議 川普要英特爾陳立武辭職

相關新聞

與陸企關係惹議？川普發文要英特爾CEO陳立武立刻下台 股價應聲挫

美國總統川普7日發文要求英特爾執行長陳立武立即辭職，似乎回應前一天川普盟友議員柯頓（Tom Cotton）對陳立武與陸企...

川普斡旋柬泰停火 獲柬埔寨總理提名角逐諾貝爾獎

柬埔寨總理洪馬內今天表示，他已提名美國總統川普角逐諾貝爾和平獎，並稱讚川普在制止柬泰邊境衝突時展現出「非凡的政治才能」

合理化開除勞工統計局長？ 川普邀學者解析數據

美國總統川普日前開除勞工統計局局長麥肯塔弗（Erika McEntarfer），引發爭議。川普7日邀請白宮前經濟顧問摩爾...

台裔企業家溫智宇捐款3000萬美元 創UCLA校史紀錄

洛加大（UCLA）5日宣布，華裔企業家暨校友溫智宇（Joe C. Wen）與家族捐贈3000萬美元給該校護理學院，是該校...

與陸企關係惹議 川普要英特爾陳立武辭職

美國總統川普7日發文要求英特爾執行長陳立武立即辭職，似乎回應前一天川普盟友議員柯頓（Tom Cotton）對陳立武與陸企...

與大陸企業關係惹議？ 川普要英特爾CEO陳立武辭職

美國總統川普七日發文要求英特爾執行長陳立武立即辭職，似乎回應前一天川普盟友參議員柯頓對陳立武與大陸企業關係的質疑。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。