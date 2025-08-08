合理化開除勞工統計局長？ 川普邀學者解析數據

美國總統川普日前開除勞工統計局局長麥肯塔弗（Erika McEntarfer），引發爭議。川普7日邀請白宮前經濟顧問摩爾（Stephen Moore）到白宮說明新數據，指勞工統計局在拜登政府的最後兩年裡，高估150萬個職位，「是重大的失誤」；對此，川普說，他不認為是失誤，而是有目的性地行為。

勞工統計局日前公布數據指出，7月僅增加7萬3000個職位，不如原本預期的10萬2000個；勞工統計局同時也大幅修正5月和6月的數據。

川普隨即在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，他被告知麥肯塔弗是由拜登政府任命，川普並指控麥肯塔弗在去年總統大選前捏造工作數據，以求讓民主黨總統候選人賀錦麗當選。

川普表示，他指示行政團隊立即開除這名拜登政治任命的官員，並由更合適的人取而代之。

正逢川普政府執政200日，川普7日在參加「全國紫心勳章日」的活動前，臨時在白宮橢圓辦公室發表談話，邀請現任華府智庫美國傳統基金會資深研究員摩爾現身說法，解析勞工統計局的數據。

摩爾日前接受「財富雜誌」（Fortune）訪問時，雖然對勞工統計局的數據表達不滿，但也認為川普開除麥肯塔弗的時機點不對，有「開除裁判」之嫌。

摩爾7日改口說，他認為川普做了正確的事情，並引用新數據指出，勞工統計局高估拜登政府最後兩年的工作數據，多計算150萬個職位，認為勞工統計局「無能」；摩爾並表示，是他主動打給川普，告知這項新發現。

對此，川普指控說，這可能不只是失誤，而是他們有目的性地這麼做。

摩爾並指出，川普執政的1月至6月裡，美國家戶的月收入平均中位數已經增加1174美元，是相當亮眼的數字。