與大陸企業關係惹議？ 川普要英特爾CEO陳立武辭職

聯合報／ 編譯易起宇／綜合報導
英特爾執行長陳立武四月廿九日在美國加州聖荷西舉行的製造科技年會發表演說。路透
英特爾執行長陳立武四月廿九日在美國加州聖荷西舉行的製造科技年會發表演說。路透

美國總統川普七日發文要求英特爾執行長陳立武立即辭職，似乎回應前一天川普盟友參議員柯頓對陳立武與大陸企業關係的質疑。

川普七日在社群媒體發文表示：「英特爾執行長涉及高度利益衝突，應立即辭職。沒有其他辦法可解決這個問題。感謝你對這個問題的關注。」川普要求陳立武辭職，導致英特爾股價盤前下跌逾百分之三。

共和黨參議員柯頓六日致信英特爾董事會主席葉里，關切英特爾的營運安全與誠信，以及對美國國安的潛在衝擊，並詢問英特爾董事會在聘用陳立武之前，是否知道他擔任益華（Cadence）執行長時接獲的傳票，並問董事會要採取什麼措施來解決疑慮。

益華被控出售晶片設計產品給涉及模擬核爆的中國軍事大學。該公司七月底同意認罪，並支付超過一點四億美元和解。這起銷售案發生在陳立武執掌益華期間。

針對柯頓質疑，英特爾發言人表示，「英特爾及陳先生對於美國國家安全及我們在國防生態系統的誠信，均有深刻承諾」。英特爾也提到，該公司將與柯頓討論信中提及事項。

路透報導，陳立武與旗下創投基金投資數百家陸企，部分與軍方有關連。他在二○一二年三月到二○二四年十二月，至少對上百家中國先進製造商與晶片商投資二億美元。

川普 美國 辭職 陸企 議員 國安

