與陸企關係惹議 川普要英特爾陳立武辭職

美國總統川普7日發文要求英特爾執行長陳立武立即辭職，似乎回應前一天川普盟友議員柯頓（Tom Cotton）對陳立武與陸企關係的質疑。

川普7日在自家社群媒體Truth Social發文表示：「英特爾執行長涉及高度利益衝突，應該要立即辭職。沒有其他辦法可以解決這個問題。感謝你對這個問題的關注。」

共和黨參議員柯頓6日致信英特爾董事會主席葉里（Frank Yeary），關切英特爾的營運安全與誠信、以及對美國國安的潛在衝擊，並詢問英特爾董事會在聘用陳立武之前，是否知道他擔任益華（Cadence）執行長時接獲的傳票，並問董事會要採取什麼措施來解決疑慮。

益華遭控出售晶片設計產品，給涉及模擬核爆的中國軍事大學。該公司7月底同意認罪，並支付超過1.4億美元和解訴訟。這起銷售案發生在陳立武執掌益華期間。

路透4月新聞指出，陳立武與旗下風險基金投資數百家陸企，部分與中國軍方有關連。根據路透調查，陳立武透過其管理或擁有的投資公司，控制40多家中國公司和基金，並持有600多家公司的少數股權。