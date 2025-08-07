為何普亭點名阿聯適合舉辦美俄峰會？英媒分析盤算

快訊

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
俄羅斯總統普亭7日在克里姆林宮和阿拉伯聯合大公國總統穆罕默德會面。路透
俄羅斯國際傳真社（Interfax）報導，俄國總統普亭7日說，阿拉伯聯合大公國是適合他和美國總統川普會面的地點之一。英國天空新聞報導，普亭點名阿聯有其盤算。

天空新聞指出，阿聯多次調解俄國和烏克蘭換囚，而且與美國關係良好。川普今年5月訪中東最後一站就是去阿聯。對俄方而言最重要的是，阿聯不是國際刑事法院（ICC）成員國，因此普亭到阿聯不用擔心被逮捕。

ICC於2023年3月以烏克蘭兒童被遣送至俄國為由，對普亭等俄國官員發出逮捕令，但ICC沒有逮捕嫌犯的權力，只能在成員國行使管轄權。俄國不承認ICC管轄權，克里姆林宮駁斥相關指控是政治動機。

