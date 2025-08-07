川普將簽行政命令 放寬退休金帳戶投資私募股權、加密幣等資產

快訊

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
美國川普總統7日將簽署一項行政命令，目的是要放寬401(k)退休帳戶投資私募股權、房地產、加密貨幣和其他另類資產的相關規定。美聯社
美國川普總統7日將簽署一項行政命令，目的是要放寬401(k)退休帳戶投資私募股權、房地產、加密貨幣和其他另類資產的相關規定。美聯社

美國川普總統7日將簽署一項行政命令，目的是要放寬401(k)退休帳戶投資私募股權、房地產、加密貨幣和其他另類資產的相關規定，對於希望從規模約12.5兆美元的退休帳戶中分一杯羹的產業，無異是一大勝利。

彭博資訊引述知情人士報導，這項行政命令將指示勞工部重新評估受1974年受雇者退休所得保障法（ERISA）約束的退休計畫中，與另類資產投資有關的指導方針。川普也將指示勞工部長查維斯德瑞默與財政部、美國證管會（SEC）和其他聯邦監管機關的主管合作，以確定是否應修改相關規則。

數月來，華府高階官員一直在權衡一項指令，該指令的目標是要緩解長期以來將另類資產排除在大多數勞工確定提撥制（DC）計畫的法律疑慮。預定8日簽署的行政命令，將是川普政府迄今將私人資產納入DC帳戶的最大舉措。

退休投資組合大多集中在股票和債券，部分原因是企業退休計畫管理者不願意冒然投入流動性差且複雜的產品。另類和傳統資產管理公司都渴望在確定提撥制市場分一杯羹，這些業者認為這是下一個成長新領域。在交易活動普遍放緩和客戶收益分配不足的情況下，包括美國退休金基金和校產基金等機構投資人，在私募股權的投資已達到內部極限。

開放401(k)計畫投資私人市場產品，將提供儲蓄戶更多的投資選項，支持者認為，此舉能帶來更大的潛在利益。但這也伴隨著更大風險與更高費用，還可能使退休計畫管理者面臨訴訟風險。

