川普再提華盛頓特區聯邦化 遭駁斥「總統無權接管」

中央社／ 華盛頓6日綜合外電報導
美國總統川普。圖／路透社
美國總統川普。圖／路透社

美國總統川普今天表示，他再次考慮由聯邦政府接管首都華盛頓特區，包括派遣軍隊，因應他所聲稱特區「犯罪率過高」的問題。

法新社報導，根據「地方自治法」（Home RuleAct），華盛頓特區由民選政府治理，國會僅具監督功能。川普長期對此不滿，多次表示欲將特區聯邦化，讓白宮掌握最終治理權。

針對他是否該接管華盛頓警局的問題，川普告訴記者：「我們正考慮這麼做，因為犯罪率太離譜了。我們想要一座安全又偉大的首都，而且我們一定會達成。」

他先前在社群平台上威脅包括市長在內的華盛頓特區領導人，寫道：「如果華盛頓特區不盡快把事情做得更好，我們將別無選擇，只能讓聯邦政府接管，恢復華盛頓應有的運作方式。」

警方統計數據顯示，2025年上半年，由民主黨管轄的華盛頓特區犯罪率與去年同期相比下降26%。根據司法部在川普上任前公布的數據，該市2024年的犯罪率也已是30年來最低。

華盛頓特區無投票權的國會代表諾頓（EleanorHolmes Norton）駁斥川普對「高犯罪率」的說法，並反對他揚言將首都聯邦化的威脅言論。

她在社群平台X上表示，總統無權單方面宣布接管華盛頓特區，必須由國會立法才能如此，她不會讓這種事發生。

美國 川普 華盛頓

