快訊

與陸企關係惹議？川普發文要英特爾CEO陳立武立刻下台 股價應聲挫

面對關稅 馬士基反而調高獲利預估 反映北美以外需求強韌

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電

面對美國川普政府發動的貿易戰，全球海運巨擘馬士基（Maersk）反而調高今年財務展望，反映北美以外地區的需求持續強韌，激勵該公司7日股價一度大漲6%，為近三個月來的盤中最大漲幅。

馬士基7日說，今年全球貨櫃航運市場將擴張2%-4%，優於該公司原先估計的萎縮1%到成長4%；並估計2025年稅息折舊及攤銷前基礎利潤（underlying EBITDA），將在80億到95億美元之間，高於原先估計的60億到90億美元。

執行長柯文勝受訪時表示，貿易關稅的不確定性，使美國情況黯淡，但中國大陸的製造業熱潮，在其他地區激起非常強勁的需求；這對馬士基來說，造就了極佳的訂價環境。他說，「非常強韌的需求」，來自中國電動車與再生能源方案等領域的出口增加。

柯文勝指出，「世界其他地方的貿易，足以彌補美國貿易弱勢，而且還有餘。人們高度聚焦於關稅、以及可能影響。但重要的是，不要忘記全世界85%的貨櫃運量並非進出美國」。

至於馬士基第2季財報，EBITDA年增7%至23億美元，銷售年增3%至131億美元，雙雙擊敗分析師預期。費恩利證券分析師迪瓦德說，所有部門的盈餘均走強，加上航運費率和運量略升，使馬士基表現超越預期。

美國的保護主義政策，使全球自由貿易承壓，預料將傷害馬士基；該公司掌控全球約14%的貨櫃航運船隊。但企業搶在關稅生效前拉貨，使馬士基受惠於部分市場的短期運量提高。

美國 貨櫃

延伸閱讀

iPhone新機受牽連？印度吞美國50%關稅 知情人士曝蘋果生產計畫

美國對等關稅明生效…鎖業估價格至少增4分之1 與匯率形成「雙殺」

振大營收／前七月41億元、年增40.1% 關稅拍板後和客戶重新議價

美對印度關稅增至50%！莫迪首度公開評論「絕不犧牲農民利益」

相關新聞

與陸企關係惹議？川普發文要英特爾CEO陳立武立刻下台 股價應聲挫

美國總統川普7日發文要求英特爾執行長陳立武立即辭職，似乎回應前一天川普盟友議員柯頓（Tom Cotton）對陳立武與陸企...

「星際之門」計畫陷停滯 軟銀首度坦承：需要更多時間

軟銀集團表示，啟動「星際之門」（Stargate）計畫，耗費的時間長於預期。這是軟銀首次坦承，與OpenAI聯手推動的5...

川普政府新規：無證移民藉配偶、親屬申請綠卡 仍可被遣返

川普政府宣布新政策：透過配偶或其他家庭成員申請綠卡的移民，可能面臨「啟動驅逐出境程序」的風險。此項新政策立即生效。美國公...

美國今秋國際新生恐跌4成 多轉去英國、亞洲

在川普政府檢討國際學生政策的動盪局勢下，有意出國留學者對於是否視美國的大學為首選，已心生疑慮。國際教育者協會(NAFSA...

川普政府凍結5億經費 UCLA願談反猶太歧視

川普總統花了幾個月跟長春藤聯盟為主的私立院校對抗之後，如今把目光轉向公立大學，加州大學(University of Ca...

阻擋曼達尼 川普擬介入紐約市長選舉

紐約州眾議員曼達尼(Zohran Mamdani)在民主黨紐約市長初選贏得勝利，消息人士說，已經搬離紐約市的川普總統為擋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。