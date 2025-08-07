快訊

與陸企關係惹議？川普發文要英特爾CEO陳立武立刻下台 股價應聲挫

聽新聞
0:00 / 0:00

與陸企關係惹議？川普發文要英特爾CEO陳立武立刻下台 股價應聲挫

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
美國總統川普7日發文要求與陸企關係遭質疑的英特爾執行長陳立武下台。美聯社
美國總統川普7日發文要求與陸企關係遭質疑的英特爾執行長陳立武下台。美聯社

美國總統川普7日發文要求英特爾執行長陳立武立即辭職，似乎回應前一天川普盟友議員柯頓（Tom Cotton）對陳立武與陸企關係的質疑。

川普7日在自家社群媒體Truth Social發文表示：「英特爾執行長涉及高度利益衝突，應該要立即辭職。沒有其他辦法可以解決這個問題。感謝你對這個問題的關注。」此文一出，英特爾7日盤前股價暴跌逾4%。

共和黨參議員柯頓6日致信英特爾董事會主席葉里（Frank Yeary），關切英特爾的營運安全與誠信、以及對美國國安的潛在衝擊，並詢問英特爾董事會在聘用陳立武之前，是否知道他擔任益華（Cadence）執行長時接獲的傳票，並問董事會要採取什麼措施來解決疑慮。

益華遭控出售晶片設計產品，給涉及模擬核爆的中國軍事大學。該公司7月底同意認罪，並支付超過1.4億美元和解訴訟。這起銷售案發生在陳立武執掌益華期間。

英特爾聲明表示：「英特爾和陳立武先生堅定致力於維護美國國家安全，以及英特爾在美國國防生態系統中的誠正地位」。

Intel 川普 美國 辭職 英特爾 陳立武 社群媒體

延伸閱讀

川普再施壓！印度輸美商品關稅增至50% 出口商憂企業難生存

川普半導體關稅附帶豁免條款 亞股多收高

川普擬制裁中國買俄油 中使館：中俄不會放棄合作

「先恐嚇、再示好！」 財經專家：川普根本地緣政治界的撩妹高手

相關新聞

與陸企關係惹議？川普發文要英特爾CEO陳立武立刻下台 股價應聲挫

美國總統川普7日發文要求英特爾執行長陳立武立即辭職，似乎回應前一天川普盟友議員柯頓（Tom Cotton）對陳立武與陸企...

「星際之門」計畫陷停滯 軟銀首度坦承：需要更多時間

軟銀集團表示，啟動「星際之門」（Stargate）計畫，耗費的時間長於預期。這是軟銀首次坦承，與OpenAI聯手推動的5...

川普政府新規：無證移民藉配偶、親屬申請綠卡 仍可被遣返

川普政府宣布新政策：透過配偶或其他家庭成員申請綠卡的移民，可能面臨「啟動驅逐出境程序」的風險。此項新政策立即生效。美國公...

美國今秋國際新生恐跌4成 多轉去英國、亞洲

在川普政府檢討國際學生政策的動盪局勢下，有意出國留學者對於是否視美國的大學為首選，已心生疑慮。國際教育者協會(NAFSA...

川普政府凍結5億經費 UCLA願談反猶太歧視

川普總統花了幾個月跟長春藤聯盟為主的私立院校對抗之後，如今把目光轉向公立大學，加州大學(University of Ca...

阻擋曼達尼 川普擬介入紐約市長選舉

紐約州眾議員曼達尼(Zohran Mamdani)在民主黨紐約市長初選贏得勝利，消息人士說，已經搬離紐約市的川普總統為擋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。