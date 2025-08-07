川普半導體關稅附帶豁免條款 亞股多收高

快訊

中央社／ 香港7日綜合外電報導
亞洲股市今天多收高，主因投資人不再恐懼美國總統川普威脅對半導體徵收100%關稅的言論，且市場對聯準會下月降息的樂觀情緒依然高漲。

法新社報導，川普昨天宣布，將對所有輸美晶片、半導體開徵高達100%關稅，但若廠商承諾在美設廠或正在美國設廠，「就沒有關稅」。他並未具體說明生效日期。

上述消息激勵台積電今天股價強勢表態，創下新天價1180元，漲55元，揚升4.89%。國家發展委員會主委兼台積電法人董事劉鏡清今天表示，台積電已在美國亞利桑那州設廠，加上在俄勒岡州也有廠，「目前對它（台積電）是利多」。

台積電已承諾，對美投資金額將為1650億美元。

韓國三星電子也將向美國投資數十億美元，其股價今天上漲逾2%，其競爭對手SK海力士公司（SKHynix）股價上揚逾1%。

蘋果公司（Apple）執行長庫克（Tim Cook）昨天在白宮記者會上宣布，蘋果將加碼投資1000億美元於美國國內製造業，使其未來4年在美國的投資總額增至6000億美元。

分析師表示，儘管晶片似乎面臨高關稅威脅，但市場仍樂觀地認為，最終稅率將會降低。

投資研究公司晨星（Morningstar）股票分析師李旭暘（Phelix Lee）表示：「這個數字符合川普一貫的『開高價、再談判』策略，最終的關稅幅度可能會接近對等關稅的水平，以限制民生消費品的通膨，畢竟許多消費商品都內建晶片。」

亞股今天延續華爾街的漲勢，東京、香港、新加坡、首爾、曼谷、威靈頓和上海、孟買均收漲，台北股市也在台積電領漲下收紅。雪梨、馬尼拉股市則下跌。

