「星際之門」計畫陷停滯 軟銀首度坦承：需要更多時間

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
軟銀集團表示，啟動「星際之門」（Stargate）計畫，耗費的時間長於預期。美聯社
軟銀集團表示，啟動「星際之門」（Stargate）計畫，耗費的時間長於預期。這是軟銀首次坦承，與OpenAI聯手推動的5,000億美元美國人工智慧（AI）項目，陷入停滯。

彭博資訊報導，軟銀財務長後藤芳光在盈餘簡報會上表示，試圖與星際之門的合作夥伴達成共識，包括甲骨文、阿布達比的MGX等，預計不久後將就星際之門的首個資料中心地點，展開具體商討。他說，由於多方參與其中，需要時間形成共識。

軟銀創辦人孫正義與OpenAI共同創辦人奧特曼，1月發布星際之門計畫，承諾將「立即」開始調動1,000億美元，並募款至約5,000億美元。不過幾個月後，仍未開始募款、也未動工興建資料中心。

彭博5月指出，星際之門的相關談話放緩，是由於市場波動、美國貿易政策的不確定性、質疑AI硬體的財務估值等。

財務 美國 OpenAI 孫正義 奧特曼 甲骨文 軟銀集團

