中國對美貿易順差驟降 6月遭台灣超車 關稅對美貿易造成「這個改變」

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
美國商務部數據顯示，中國大陸6月對美貿易順差下滑至近21年低點，顯示川普關稅的影響。 歐新社
美國商務部數據顯示，中國大陸對美國的貿易順差6月降至近21年來最低水準，台灣和越南的對美順差都變得比大陸還高，這凸顯出川普關稅正在對美國貿易收支造成的結構性改變。

商務部5日數據顯示，在川普政府調升關稅下，經季節調整後的6月中國大陸對美貿易順差為約95億美元，為2004年2月來最低水準。越南對美貿易順差5月就已超越中國大陸，達到約147億美元，高於大陸同月的139億美元；6月也持續超車。台灣對美貿易順差也在6月超越大陸，達到126億美元，為2002年來首次超車。

牛津經濟研究院經濟學家Matthew Martin表示，大陸進口品今年1月在美國所有進口品中占約15%，但到了6月卻僅剩7%；亞洲各國或許透過擴大自身對美出口，填補了大陸對美出口的下滑。

大陸6月對美貿易順差月比下滑44億美元，約相當於印尼、馬來西亞、台灣、泰國和越南的同月順差增額加總的46億美元，暗示為避免高關稅而進行的轉運行為有所增加。

