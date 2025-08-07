史丹佛大學校刊告川普政府　控侵犯外籍生言論自由

快訊

中央社／ 史丹佛6日綜合外電報導

美國史丹佛大學學生報「史丹佛日報」今天對川普政府提告，控稱政府揚言驅逐外籍學生，理由是他們撰寫被視為「反美或反以色列」的文章，此舉侵犯他們的言論自由權。

路透社報導，「史丹佛日報」（Stanford Daily）與兩名未具名的學生在加州聯邦法院向國務卿盧比歐（Marco Rubio）與國土安全部部長諾姆（KristiNoem）提出訴訟，稱史丹佛大學（StanfordUniversity）的外籍學生拒絕撰寫關於中東衝突的文章，因為他們擔憂可能遭到逮捕、拘留與遣返。

他們在訴狀中指出：「這種恐懼陰影與美國自由背道而馳。我們的第一修正案是一道屏障，防範政府侵犯人類不可剝奪的獨立思考與表達意見的權利。」

白宮發言人未立即回覆置評請求。

「史丹佛日報」的律師費茨派垂克（ConorFitzpatrick）發表聲明表示：「在美國，任何人都不應該因為發表錯誤的意見，而擔憂半夜有人敲門。」

史丹佛大學發言人說，「史丹佛日報」是一個獨立組織，校方沒有參與這起訴訟。

川普政府曾試圖遣返表達支持巴勒斯坦觀點的學生，稱他們是反猶主義與極端主義者的同情者，他們的存在不利於美國外交政策。抗議人士表示，川普政府把他們對以色列在加薩行動的批評以及擁護巴勒斯坦人權利的主張，錯誤地與反猶主義和極端主義混淆在一起。

法官已下令釋放部分學生，這些學生先前遭政府逮捕與拘留，但未被控犯下任何罪行。

「史丹佛日報」在訴狀中說，政府已導致外籍撰稿人自我審查，以避免遭到針對。

「史丹佛日報」認為，川普政府的威脅讓他們無法「參與受保護的意見表達行為，像是參加抗議活動、使用特定口號，以及公開表達他們對美國外交政策、以色列與巴勒斯坦的真實觀點」。

