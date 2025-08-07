知情人爆料：范斯一家度假划船 要求相關單位「調節湖泊水量」配合行程

衛報報導，美國副總統范斯的團隊曾要求美國陸軍工兵團（USACE）採取不尋常措施，調整俄亥俄州一座湖泊的出水量，以配合他近期與家人度假划船的行程。

根據社群媒體貼文，2日是范斯41歲生日，當天他被人看到出現在俄亥俄州西南部的一條河上划獨木舟。這條河名為小邁阿密河（Little Miami River），是凱撒溪湖（Caesar Creek Lake）匯入的一條支流。

根據美國地質調查所（USGS）公開數據，在范斯8月初度假期間，河流水位突然上升，湖泊水位則相應下降。USACE在聲明中指出，特勤局曾提出暫時增加凱撒溪湖出水量的請求，目的是為了確保副總統隨扈在8月造訪小邁阿密河期間能「安全航行」。

USACE過去曾為社區河川活動或急救訓練等公共用途調整排水量，因此這類行動並非前所未見。但一位知情人士匿名透露，這類「特別排放」通常不會為了個人或應個人請求而執行；前述請求的目的不僅是為了配合副總統的特勤局隨扈，也可能是為了營造「理想的划獨木舟條件」。

衛報無法獨立證實這項具體說法，但這則消息引發質疑：就在川普政府以推動所謂「效率」改革為由，削減數十億美元的對外援助、科研經費與政府職位之際，范斯辦公室是否正在濫用公共基礎設施資源，進行私人休閒活動。

副總統辦公室未回應置評請求，目前也沒有任何行為違法的指控，但曾在布希（George W Bush）政府任職的倫理律師潘特（Richard Painter）表示，在行政部門的預算削減已導致美國國家公園管理局（NPS）人力短缺的情況下，范斯在全家度假期間獲得這類特殊安排，顯得既偽善又「相當離譜」。

潘特表示：「這些預算削減直接衝擊了中產階級家庭的假期。無論這是為了特勤局還是為了范斯本人，我認為這種分別都是枝微末節。他真正該做的，是另選一個地點。」