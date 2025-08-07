川普擬派國民兵進駐華府！痛批首都不安全 研議廢除地方自治法

路透報導，美國總統川普6日表示，可能出動國民兵進駐首都華府維持治安，並重申可能由聯邦政府接管華府市警局，這番言論引發外界對地方自治權限的高度關注。

日前政府效率部（DOGE）的年輕幕僚柯里斯汀（Edward Coristine）在華府遭人毆打導致腦震盪，曾主導DOGE事務的特斯拉執行長馬斯克在社群發文，呼籲「是時候讓聯邦政府接管華府了」。

川普6日表態支持並告訴記者：「我們的首都非常不安全，聯邦必須接管華府，這裡必須是全國治安最好的地方。」

川普說，「我們差點失去一位年輕人，一位英俊帥氣的小夥子被打得半死。」他在社群貼出柯里斯汀受傷照片，可見其臉部、手臂和雙腿都有血跡。

川普進一步表示：「我們要讓這座城市變得更美，而目前這裡的搶劫、謀殺與各類犯罪令人羞恥。我們不會再容忍這些行為，必要時將迅速派遣國民兵進駐。」他明確稱不排除由聯邦接管華府市警察局。

對此華府市長鮑賽（Muriel Bowser）的發言人拒絕評論。

根據華府市警局網站，今年前7個月，其暴力犯罪率較去年同期下降26%，整體犯罪率減少約7%。

華府於1790年由維吉尼亞州與馬里蘭州提供土地設立，國會掌控其預算，但根據《地方自治法》（Home Rule Act），居民仍享有選舉市長與市議會的權利。

若川普要全面接管市政，國會將須通過法案撤銷《地方自治法》，並經總統簽署方可生效。川普6日表示，其法律團隊已開始研究推翻該法的可行性。