美陸軍基地爆槍擊　陸軍中士開槍擊傷5人

美國軍方官員表示，一名美國陸軍中士今天在喬治亞州薩凡納市（Savannah）附近的司徒華堡-亨特陸軍機場持私人手槍射傷5名官兵，之後遭同袍制伏並逮捕。

路透社報導，司徒華堡-亨特陸軍機場（Fort Stewart-Hunter Army Airfield）指揮官、陸軍准將盧巴斯（JohnLubas）於事發後說，5名受傷官兵情況穩定，預計不久可康復，但有3人需動手術。

盧巴斯說，犯嫌被捕關押後，基地的安全封鎖措施已解除，周圍社區未受威脅，但犯案動機尚待調查。

犯嫌身分已確認是28歲的拉德福（QuorneliusRadford），他是現役中士，專長是自動化後勤，隸屬於司徒華堡第2裝甲旅戰鬥隊（2nd Armored BrigadeCombat Team）的補給單位。盧巴斯說，拉德福自2022年起駐紮在司徒華堡，先前從未派赴作戰區。

盧巴斯在記者會說，槍擊案發生於當地時間上午接近11時，地點在犯嫌的基地工作崗位，殃及他所屬單位的同事。

他說：「我只能說沒有理由認為案發與訓練有關。除此之外，我無法說明涉案者的動機。」至於這把手槍是如何通過基地安檢帶入基地，盧巴斯說目前也不清楚。

盧巴斯表示，現場目擊槍擊案發生的其他官兵制伏犯嫌，隨後執法人員抵達將他逮捕。拉德福之後接受陸軍調查人員訊問，目前遭羈押以待之後遭起訴。

盧巴斯未對拉德福的背景多加著墨，僅說他先前曾因酒駕遭逮捕，這項前科也是今天槍擊案發生後開始查閱執法資料後，上級才得知。

總統川普在白宮向媒體表示「全國人民都在為受害者與他們的家屬禱告」，形容犯嫌是「可怕的人」。

美國由於槍枝可以廣泛取得，大規模槍擊案相對常見，連戒備森嚴的軍事基地也難以倖免。

死傷最慘重的槍擊案是2009年發生於德州的胡德堡（Fort Hood）陸軍基地，當時一名少校持裝有雷射瞄準器的手槍在醫療大樓朝毫無寸鐵的同袍開槍，造成13死與30多人受傷。不到5年後，胡德堡基地又有一名士兵開槍擊斃3名官兵並傷及另16人後舉槍自盡。

2013年，一名政府國防承包商雇員在華盛頓海軍工廠（Washington's Navy Yard）擊斃12人。2019年，一名沙烏地阿拉伯空軍中尉在佛羅里達州彭薩科拉市（Pensacola）的美國海軍基地開槍，造成3死8傷。

美國Axios新聞網指出，位於喬治亞州海因斯市（Hinesville）城郊的司徒華堡-亨特陸軍機場，是密西西比河以東最大的陸軍設施，占地約28萬英畝，也是第3步兵師駐地。

基地內兩個裝甲旅戰鬥隊正執行實兵驗證計畫，目的是快速武裝士兵並測試商用設備。目前基地正測試機器人清除戰場障礙物、空中無人機接敵、深入理解和應用電磁頻譜工具等技術。