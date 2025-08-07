川普政府控UCLA縱容反猶太主義　凍結175億經費

美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）今天表示，川普政府已凍結了5.84億（約新台幣175億元）的聯邦經費。美國政府先前曾就親巴勒斯坦抗議活動譴責該校。

路透社報導，川普政府揚言要削減對UCLA等大學的聯邦資助，作為對校園內親巴勒斯坦抗議活動的回應；這些示威活動是抗議美國盟友以色列在加薩（Gaza）的戰爭。美國政府指控校方在抗議期間縱容反猶太主義行為。

UCLA去年曾爆發大規模示威，包括一些猶太團體在內的抗議人士說，政府錯誤地認為他們批評以色列在加薩發動軍事攻擊及占領巴勒斯坦領土與反猶太主義有關，並將他們對巴勒斯坦人權的倡議視為支持極端主義。

UCLA校長法倫克（Julio Frenk）在校園網站的最新公告中表示：「目前，總計約有5.84億的外部獎助經費已遭暫停，並面臨風險。」

「洛杉磯時報」報導，UCLA領導層準備就資金凍結事宜與政府展開協商。白宮尚未立即回應置評請求。

最近幾週，美國政府與哥倫比亞大學（ColumbiaUniversity）及布朗大學（Brown University）達成和解，哥大同意為此支付逾2.2億美元，布朗大學則將支付5000萬美元，兩所大學都接受了當局提出的某些條件；美國政府與哈佛大學（Harvard University）的和解談判仍在進行中。