川普政府控UCLA縱容反猶太主義　凍結175億經費

中央社／ 華盛頓6日綜合外電報導
川普總統。（美聯社）

美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）今天表示，川普政府已凍結了5.84億（約新台幣175億元）的聯邦經費。美國政府先前曾就親巴勒斯坦抗議活動譴責該校。

路透社報導，川普政府揚言要削減對UCLA等大學的聯邦資助，作為對校園內親巴勒斯坦抗議活動的回應；這些示威活動是抗議美國盟友以色列在加薩（Gaza）的戰爭。美國政府指控校方在抗議期間縱容反猶太主義行為。

UCLA去年曾爆發大規模示威，包括一些猶太團體在內的抗議人士說，政府錯誤地認為他們批評以色列在加薩發動軍事攻擊及占領巴勒斯坦領土與反猶太主義有關，並將他們對巴勒斯坦人權的倡議視為支持極端主義。

UCLA校長法倫克（Julio Frenk）在校園網站的最新公告中表示：「目前，總計約有5.84億的外部獎助經費已遭暫停，並面臨風險。」

「洛杉磯時報」報導，UCLA領導層準備就資金凍結事宜與政府展開協商。白宮尚未立即回應置評請求。

最近幾週，美國政府與哥倫比亞大學（ColumbiaUniversity）及布朗大學（Brown University）達成和解，哥大同意為此支付逾2.2億美元，布朗大學則將支付5000萬美元，兩所大學都接受了當局提出的某些條件；美國政府與哈佛大學（Harvard University）的和解談判仍在進行中。

UCLA 美國 巴勒斯坦

相關新聞

川普擬派國民兵進駐華府！痛批首都不安全 研議廢除地方自治法

路透報導，美國總統川普6日表示，可能出動國民兵進駐首都華府維持治安，並重申可能由聯邦政府接管華府市警局，這番言論引發外界...

川普政府控UCLA縱容反猶太主義　凍結175億經費

美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）今天表示，川普政府已凍結了5.84億（約新台幣175億元）的聯邦經費。美國政府先前曾就...

美陸軍基地爆槍擊　陸軍中士開槍擊傷5人

美國軍方官員表示，一名美國陸軍中士今天在喬治亞州薩凡納市（Savannah）附近的司徒華堡-亨特陸軍機場持私人手槍射傷5...

美政府員工可用企業版ChatGPT 年費1美元

聊天機器人ChatGPT的開發商OpenAI今天表示，將以僅1美元（約新台幣30元）的價格，讓美國政府使用企業版Chat...

川普布局Fed人事「臨時的先上、主席慢慢挑」 考慮3華爾街人選

美國總統川普表示，他可能在未來幾天提名一位臨時的聯準會（Fed）理事，填補央行理事會即將空出來的席位，而非利用該席位來暗...

總統接班人？川普讚范斯：可能是MAGA繼承人

美國總統川普五日表示，他不會再次競選總統，並認為副總統范斯未來很有可能是「讓美國再次偉大」的繼承人，並認為國務卿魯比歐未...

