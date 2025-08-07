美政府員工可用企業版ChatGPT 年費1美元

快訊

中央社／ 舊金山6日綜合外電報導
聊天機器人ChatGPT的開發商OpenAI今天表示，將以僅1美元（約新台幣30元）的價格，讓美國政府使用企業版ChatGPT，為期一年。路透
聊天機器人ChatGPT的開發商OpenAI今天表示，將以僅1美元（約新台幣30元）的價格，讓美國政府使用企業版ChatGPT，為期一年。

法新社報導，這家位於舊金山的人工智慧（AI）先驅公司表示，行政部門的聯邦員工將能透過與美國總務署（General Services Administration）的合作夥伴關係，使用專為企業設計的ChatGPT Enterprise。

OpenAI在宣布這項合作的官網文章中寫道：「透過為政府員工提供強大且安全的AI工具，我們可以幫助他們更快地為更多人解決問題。」

OpenAI說，ChatGPT Enterprise不會利用企業資料來訓練或改進OpenAI的模型，供聯邦機構使用也是如此。

OpenAI今年稍早宣布一項計畫，將聚焦於讓美國政府員工使用先進的AI工具。

此外，美國國防部已與OpenAI簽訂一份價值2億美元（約新台幣60億元）的合約，將生成式AI技術應用於軍事用途。

OpenAI在一篇貼文中表示，OpenAI計劃展示尖端AI技術如何改善行政作業，例如軍人如何獲得醫療服務，以及網路安全應用等。

OpenAI也啟動一項倡議，目的在於協助各國建立AI基礎設施，而美國政府將是這些專案的合作夥伴之一。

在面臨中國競爭對手深度求索（DeepSeek）異軍突起之際，OpenAI致力將其技術置於全球AI平台的核心地位。

6月啟動的「OpenAI支持國家」（OpenAI forCountries，暫譯）計畫，衍生於美國總統川普（Donald Trump）先前宣布對美國AI基礎建設投資5000億美元的「星際之門」（Stargate）計畫。

OpenAI表示，公司將在與美國政府「協調」下，協助各國建設資料中心，並提供客製化版本的ChatGPT。

