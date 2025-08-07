川普布局Fed人事「臨時的先上、主席慢慢挑」 考慮3華爾街人選

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經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國總統川普表示，他可能在未來幾天提名一位臨時的聯準會理事，再慢慢面試主席職位的接替人選。路透
美國總統川普表示，他可能在未來幾天提名一位臨時的聯準會理事，再慢慢面試主席職位的接替人選。路透

美國總統川普表示，他可能在未來幾天提名一位臨時的聯準會（Fed）理事，填補央行理事會即將空出來的席位，而非利用該席位來暗示接替現任主席鮑爾的人選。

川普周三在白宮對記者說：「我們可能先任命臨時人選，再確定正式人選。我認為臨時人選將在未來兩、三天內出爐，然後再來處理永久職位的任命。」

聯準會理事庫格勒上周宣布，她計劃提早在8月8日離任。川普的顧問建議先任命臨時人選，以便有更多時間能面試主席職位的接替人選。

川普透露，他正考慮「大概」三位候選人，這些人「可能來自華爾街」：「對啊，其實說到底，我們不都算華爾街出身嗎？」

他補充說，商務部長盧特尼克、財政部長貝森特，以及副總統范斯等人，都參與這項人事規畫。

另外，川普重申，前聯準會理事沃許（Kevin Warsh）與國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett），仍是他心目中接主席的主要候選人。

川普 聯準會

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