轟川雙標 川普手下敗將：若印度不能買俄油 為何這國可以？

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
印度總理莫迪（右）與美國總統川普（左）曾於2020年舉行峰會，但如今雙邊關係因關稅戰急速惡化。 路透
印度總理莫迪（右）與美國總統川普（左）曾於2020年舉行峰會，但如今雙邊關係因關稅戰急速惡化。 路透

在去年共和黨總統初選中敗給川普的美國前駐聯合國大使海理（Nikki Haley）5日抨擊，川普要脅對印度輸美貨品課徵高額關稅，根本是雙標行為，這類舉措會損害與重要戰略夥伴的關係。俄國也見縫插針，對印、美關稅爭端發表評論，指出印度有權選擇貿易夥伴。不過，川普仍沒有收手跡象，6日再對印度加徵25%關稅，把關稅水準一口氣拉高到50%。

海理5日在X發文抨擊川普的雙標行為，質疑為何印度不能向俄羅斯採購原油，但中國這個俄油與伊朗原油的最大採購國，卻能獲得90天的關稅緩徵期。她說：「不應該在放中國一馬的同時，卻損害與印度這個堅定盟友的關係。」

俄國5日也對印美關稅角力局勢升級發表評論。克里姆林宮發言人佩斯科夫表示：「我們認為，主權國家應有、也有權選擇自身貿易夥伴與經貿合作夥伴，並有權選擇最符合本國利益的貿易與經濟合作架構。」

西方國家已利用制裁與出口限制等手段，遏止莫斯科的石油出口命脈。不過，印、中等俄國貿易夥伴，仍持續購買俄油，來滿足國內的用油需求，主要因價格較低。

印度 川普 關係

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