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川普本周提名Fed理事 貝森特無意主席

聯合報／ 編譯葉亭均／綜合報導
凱文‧哈塞特是川普屬意的下任聯準會主席人選。歐新社
凱文‧哈塞特是川普屬意的下任聯準會主席人選。歐新社

美國總統川普表示，他將在本周內決定聯準會（Ｆｅｄ）理事的提名人選，針對接替聯準會主席鮑爾的人選，他已排除提名財長貝森特，但範圍已縮小至四人名單，包括兩位「凱文」，也就是聯準會前理事華許（Kevin Warsh）和白宮國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett），博弈市場也看好這兩人當選機率最高。

聯準會理事庫格勒任期將於明年一月屆滿，但聯準會上周宣布，庫格勒將提前離職。

川普五日在白宮說，「我會在本周結束前做出決定」，「我們會決定是要任命正式人選，還是暫時先填補四個月的空缺。你知道，這個職位有幾個月的任期」。

他表示，他會區分任命接替庫格勒的臨時人選，以及挑選在鮑爾任期明年五月屆滿後的接任人選這兩項人事案，但他提名的理事人選，未來也可能成為聯準會下任主席的熱門人選。

不過，川普已排除提名貝森特。他說，他五日深夜詢問貝森特是否想到聯準會任職，但貝森特回應想留在原職，「他不想要（聯準會主席），喜歡當財長，他的表現也很出色」。

他說，他正在考慮四位聯準會主席人選，包括華許和哈塞特這兩位「凱文」，「兩位凱文都很優秀，我還有其他兩位也很優秀的人選」。他未透露那兩人的姓名，但其中一人被認為是現任聯準會理事沃勒（Christopher Waller）。

博弈平台Kalshi資料顯示，目前哈塞特雀屏中選的機率為百分之卅五，其次為華許的百分之卅四，沃勒則只有百分之十五，在川普第一任期擔任川普經濟顧問的薛爾頓（Judy Shelton）機率為百分之六。

Fed 川普 貝森特

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