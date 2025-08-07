質疑安全性 美終止22項mRNA疫苗合約

美國總統川普政府五日宣布將終止廿二項mRNA疫苗的聯邦合約，並質疑這項技術安全性，儘管醫藥界認為這項技術有助終結新冠疫情，拯救數百萬人性命。

法新社報導，美國衛生部長小羅勃．甘迺迪宣布終止這廿二項聯邦合約。這是他將疫苗懷疑論納入美國政府政策的最新動作。

小羅勃．甘迺迪發布聲明指出：「我們審查了科學依據，聽取了專家意見，然後採取行動。」他說，衛生部的生物醫學高級研究與發展管理局將「終止廿二項信使核糖核酸（mRNA）疫苗開發投資，因為數據顯示這些疫苗未能有效預防諸如新冠肺炎與流感等上呼吸道感染」。

他說，「我們將把資金挪到更安全且更廣泛的疫苗技術平台，即使病毒突變，這些平台依舊有效」。

這項變動影響莫德納的mRNA禽流感疫苗及許多其他計畫，包括「拒絕或取消」製藥巨擘輝瑞藥廠與賽諾菲集團的多個招標案。

美國衛生部表示，受影響計畫總價值達「近五億美元」。此舉並未納入若干進入最後階段的計畫，「以維護納稅人之前的投資」。

有別於傳統疫苗常用減毒或滅活的病毒或細菌，mRNA疫苗是將遺傳指令送進宿主細胞，讓細胞產生病原體的無害仿製品，訓練免疫系統對抗真正的病原體和細菌。

雖然已研發了數十年，mRNA疫苗從實驗室走向廣泛應用，是靠著川普第一任時對抗新冠疫情採取的「神速行動」策略。這項公私部門合作計畫，向企業挹注數以十億計美元以加速疫苗研發。

美聯社報導，明尼蘇達大學傳染病專家歐斯特荷姆說：「我入行五十年來，我不認為我見過比這個還危險的公共衛生決定。」他說，mRNA技術具備快速生產的潛在優勢，這在發生需要新疫苗的新疫情期間為至關重要。

費城兒童醫院疫苗專家奧菲特說，在禽流感疫情疑慮之際，擱置mRNA計畫過於短視。