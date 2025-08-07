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總統接班人？川普讚范斯：可能是MAGA繼承人
美國總統川普五日表示，他不會再次競選總統，並認為副總統范斯未來很有可能是「讓美國再次偉大」的繼承人，並認為國務卿魯比歐未來可能以某種形式與范斯合作。這是目前川普對於范斯接班最明確的表態。
川普五日接受ＣＮＢＣ電話連線訪問，對於是否要再次競選總統，他表示，機會不大；但川普也說，他很希望再選一次，因為他現在的民調前所未有地高，指民眾非常喜歡他的關稅政策，也樂見其他國家不再剝削美國。
魯比歐日前接受訪問，被問及是否將目光移向國務院之外的位置，魯比歐回答說，如果范斯願意參選，他認為范斯是共和黨二○二八年總統大選的絕佳人選。
魯比歐補充說，他認為范斯作為副總統表現非常出色，而范斯也是他非常熟悉的朋友；他希望范斯有意願參選。
川普五日在白宮簽署行政命令，被媒體問及是否同意范斯是ＭＡＧＡ的繼承人。川普表示，他認為非常有可能，畢竟范斯是現任副總統；他並認為魯比歐可能與范斯以某種形式合作。
不過，川普也說，現在討論這個的時機點還太早，但他肯定范斯現在表現非常好，現階段很有可能獲得大家的支持。
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