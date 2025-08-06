川普政府終止mRNA疫苗合約 意義與影響一次看

美國總統川普（Donald Trump）政府宣布將終止22項mRNA疫苗的聯邦合約，並對這項技術提出安全性疑慮。以下是關於mRNA疫苗的介紹，以及川普政府此舉的意義與影響。

● 什麼是mRNA？

mRNA即信使核糖核酸（messenger ribonucleicacid），是由去氧核糖核酸（DNA）經轉錄而來。

基因表達主要包含2步驟，首先是將DNA轉錄成mRNA，然後再以mRNA為模版轉譯成蛋白質，以執行細胞的生理功能。

● mRNA疫苗發展緣起

最初的疫苗是使用已經失去活性或弱化的病毒刺激身體免疫反應，讓人體在染病前就能有保護力。

數十年來開發出載體疫苗、次單位疫苗等不同類型疫苗，但共同的限制是疫苗所需的病毒、蛋白質或載體細胞都需要大規模的細胞培養，無法快速生產。

1980年代，無需細胞培養即可產生mRNA的體外轉錄技術出現，將mRNA用於疫苗和治療的想法也開始興起。然而體外轉錄的mRNA不穩定且難以傳遞，也會讓人體起嚴重的發炎反應。

2023年獲頒諾貝爾醫學獎的匈牙利裔美籍科學家卡里科（Katalin Kariko）和美國科學家魏斯曼（DrewWeissman）注意到人體樹突細胞會將體外轉錄的RNA視為外來物質，產生發炎反應，但對細胞轉錄的RNA卻不會產生相同狀況。

他們的研究發現，當mRNA上的鹼基經過化學修飾時，發炎反應便幾乎不會發生；成功突破過往mRNA技術限制，奠定後來的mRNA疫苗基礎。

● mRNA疫苗為何得以被採用？

有別於傳統疫苗常用減毒或滅活的病毒或細菌，mRNA疫苗是將遺傳指令送進宿主細胞，讓細胞產生病原體的無害仿製品，訓練免疫系統對抗真正的病原體和細菌。

雖然已研發了數十年，mRNA疫苗從實驗室走向廣泛應用，是靠著第一任川普政府（2017年─2021年）在對抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）時所採取的「神速行動」（Operation Warp Speed）策略。

「神速行動」是生物醫學高級研究與發展管理局主導的公私合作計畫，向企業挹注數以十億計美元的資金以加速疫苗研發。

● mRNA疫苗曾遭受哪些質疑？

mRNA疫苗被歸功協助終結COVID-19疫情，並拯救數百萬人性命。

但曾有報告極少數年輕族群在接種mRNA疫苗後發生心肌炎等的不良反應事件，大多發生在接種後數天內。

根據美國廣播公司新聞網（ABC News），心肌炎可能引發心律不整，即心跳加快或異常；它也可能引發心肌衰弱，導致心肌病變，影響心臟有效泵血的能力。

不過根據美國疾病管制與預防中心（CDC），接種COVID-19疫苗後，觀察到心肌炎和心包膜炎的案例很少。

COVID-19大流行期間，網路也曾流傳「mRNA疫苗會使接種者變成轉基因生物體」影片，台灣疫情指揮中心澄清，疫苗中的mRNA不會改變人體DNA。

● 聯邦合約被終止的意義為何？

現任美國衛生部長小羅勃甘迺迪（Robert F.Kennedy Jr.）是知名的疫苗懷疑論者，曾把疫苗強制令比作納粹大屠殺。

根據法新社，川普政府的最新變動將影響莫德納（Moderna）的mRNA禽流感疫苗及許多其他計畫，包括「拒絕或取消」製藥巨擘輝瑞大藥廠（Pfizer）與賽諾菲集團（Sanofi）的「多個授予前招標案」。

美國衛生及公共服務部表示，受影響計畫的總價值達「近5億美元（約新台幣151億元）」。此舉並未納入若干進入最後階段的計畫，「以維護納稅人之前的投資」。

費城兒童醫院（Children's Hospital of Philadelphia）疫苗專家奧菲特（Paul Offit）說，在禽流感疫情疑慮持續揮之不去之際，擱置mRNA計畫的決定未免過於短視。

● 日後影響為何？

明尼蘇達大學（University of Minnesota）傳染病與疫情整備專家歐斯特荷姆（Mike Osterholm）指出，mRNA技術具備快速生產的潛在優勢，而這在發生需要新疫苗的新疫情期間至關重要。

他說：「我入行50年來，我不認為我見過比這個還危險的公共衛生決定。」