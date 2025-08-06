川普拚2026期中選舉 籲多州跟進德州重劃選區

美國重劃選區之爭已從德州擴大至更多的州，這場關係國會席次消長、華府勢力平衡的政治手法原本每10年一見，這次卻前所未有的發生在這10年周期恰恰一半的時間點。

綜合路透社和法新社報導，川普贏得2024年總統大選，所屬的共和黨在國會兩院雖拿下聯邦參議院，在聯邦眾議院卻僅以219席對212席勉強握有多數。

在川普近日疾呼下，德州州議會共和黨人提案重新劃分國會選區，以協助政黨在明年期中選舉增加5個聯邦眾議院席次。

這種選區劃分的手法被稱為「傑利蠑螈」（Gerrymandering），在美國行之有年，但超強軟體與精密選民資料的出現，製圖者如今劃分選區已是每條巷弄、每個鄰里都可以細細推敲的程度。

一般而言，重劃選區是每10年配合美國人口普查（U.S. Census）進行1次的手法。但川普打破這個慣例，公開疾呼德州共和黨人在10年周期的一半發動罕見的「期中」重劃選區行動，以利政黨，即便現行選區4年才前剛劃分好，並讓共和黨在該州38個聯邦眾議院席次拿下25席。

川普今天告訴財經媒體CNBC說，他2024年總統大選「拿下德州，且誠如各位所知是取得德州史上最高票，我們理應多5席」。

川普也鼓勵其他共和黨執政的州跟進。不具名白宮高層上周告訴路透社，川普政府認為高達5個州會重劃選區，包括佛羅里達州。

俄亥俄州州共和黨人將在2026年11月期中選舉前重劃選區，可能會讓共和黨添至少2席；而知情人士透露，密蘇里州若干共和黨議員也有相關的初步討論。

其他共和黨控制的州理論上也可以利用這套手法來鎖定民主黨，包括堪薩斯州、肯塔基州和新罕布什爾州。

「傑利蠑螈」一詞源於1812年，當時麻州在州長傑利（Elbridge Gerry）批准下重新劃分選區，其中一個形狀類似蠑螈，因此得名。