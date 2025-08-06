快訊

指川普投資台積電3000億美元是「假訊息」 經長郭智輝道歉了

瞬間曝光！北市無照男直直撞7車擠一團 釀2傷1人脊椎骨折

被爆邀請太古汽車宴請立院高層 三立主管遭停職調查

川普拚2026期中選舉 籲多州跟進德州重劃選區

中央社／ 華盛頓5日綜合外電報導

美國重劃選區之爭已從德州擴大至更多的州，這場關係國會席次消長、華府勢力平衡的政治手法原本每10年一見，這次卻前所未有的發生在這10年周期恰恰一半的時間點。

綜合路透社和法新社報導，川普贏得2024年總統大選，所屬的共和黨在國會兩院雖拿下聯邦參議院，在聯邦眾議院卻僅以219席對212席勉強握有多數。

在川普近日疾呼下，德州州議會共和黨人提案重新劃分國會選區，以協助政黨在明年期中選舉增加5個聯邦眾議院席次。

這種選區劃分的手法被稱為「傑利蠑螈」（Gerrymandering），在美國行之有年，但超強軟體與精密選民資料的出現，製圖者如今劃分選區已是每條巷弄、每個鄰里都可以細細推敲的程度。

一般而言，重劃選區是每10年配合美國人口普查（U.S. Census）進行1次的手法。但川普打破這個慣例，公開疾呼德州共和黨人在10年周期的一半發動罕見的「期中」重劃選區行動，以利政黨，即便現行選區4年才前剛劃分好，並讓共和黨在該州38個聯邦眾議院席次拿下25席。

川普今天告訴財經媒體CNBC說，他2024年總統大選「拿下德州，且誠如各位所知是取得德州史上最高票，我們理應多5席」。

川普也鼓勵其他共和黨執政的州跟進。不具名白宮高層上周告訴路透社，川普政府認為高達5個州會重劃選區，包括佛羅里達州。

俄亥俄州州共和黨人將在2026年11月期中選舉前重劃選區，可能會讓共和黨添至少2席；而知情人士透露，密蘇里州若干共和黨議員也有相關的初步討論。

其他共和黨控制的州理論上也可以利用這套手法來鎖定民主黨，包括堪薩斯州、肯塔基州和新罕布什爾州。

「傑利蠑螈」一詞源於1812年，當時麻州在州長傑利（Elbridge Gerry）批准下重新劃分選區，其中一個形狀類似蠑螈，因此得名。

德州 川普 美國 共和黨

延伸閱讀

川普指台積電投資3000億美元 經長霸氣回：假訊息

川普新關稅奏效 美中貿易逆差銳減70％ 寫21年新低

歐巴馬官員涉編造通俄情資 司法部長下令大陪審團調查

川普和民主黨 把德州和加州變成權力之爭代理人

相關新聞

川普政府質疑mRNA安全性 終止22項聯邦疫苗合約

美國總統川普政府今天宣布將終止22項mRNA疫苗的聯邦合約，並對這項曾被歸功協助終結COVID-19（2019冠狀病毒疾...

美國民調：食品雜貨支出 53%成人主要壓力來源 40%開始使用「先買後付」

根據一項最新民調，隨著物價持續上漲，加上多數人仍對總統川普關稅所帶來的影響抱持擔憂，絕大多數美國成年人都對食品雜貨的成本...

紐約逮捕無證移民激增 迄6月底已2365人 拘留時間更長

川普(Donald Trump)總統重掌白宮後，下令在全美展開大規模的拘捕無證移民行動。聯邦數據顯示，自1月底至6月底，...

艾普斯坦紐約豪宅曝光 伍迪艾倫曾讚聯想到吸血鬼城堡

紐約時報取得之前不曾曝光的照片與信函，讓人一窺「淫魔」富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)生前在曼哈頓上東城七...

艾普斯坦女友反對公開大陪審團證詞 稱可能「充斥謠言」

淫魔富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)的共犯女友、前英國名媛季絲蘭‧麥斯威爾(Ghislaine Maxwe...

歐巴馬官員涉編造通俄情資 司法部長下令大陪審團調查

知情人士4日表示，司法部長邦迪(Pam Bondi)已指示聯邦檢察官，針對民主黨籍前總統歐巴馬政府成員涉嫌編造2016年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。