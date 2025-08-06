川普政府質疑mRNA安全性 終止22項聯邦疫苗合約

美國總統川普政府今天宣布將終止22項mRNA疫苗的聯邦合約，並對這項曾被歸功協助終結COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、拯救數百萬人性命的技術提出安全性疑慮。

法新社報導，美國衛生部長小羅勃．甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）宣布終止這22項聯邦合約。此舉被視為他將疫苗懷疑論納入美國政府政策核心的最新一步。

小羅勃．甘迺迪發布聲明指出：「我們審查了科學依據，聽取了專家意見，然後採取行動。」

他又說，衛生部的生物醫學高級研究與發展管理局（Biomedical Advanced Research and DevelopmentAuthority）將「終止22項信使核糖核酸（mRNA）疫苗開發投資，因為數據顯示這些疫苗未能有效預防諸如COVID與流感的上呼吸道感染」。

「我們將把資金挪到更安全且更廣泛的疫苗技術平台，即使病毒突變，這些平台依舊有效。」

這項變動影響莫德納（Moderna）的mRNA禽流感疫苗及許多其他計畫，包括「拒絕或取消」製藥巨擘輝瑞大藥廠（Pfizer）與賽諾菲集團（Sanofi）的「多個授予前招標案」。

美國衛生及公共服務部表示，受影響計畫的總價值達「近5億美元（約新台幣151億元）」。此舉並未納入若干進入最後階段的計畫，「以維護納稅人之前的投資」。

小羅勃．甘迺迪說：「讓我清楚說明：衛生及公共服務部支持為所有想接種疫苗的美國人提供安全、有效的疫苗。這是為什麼我們要超越mRNA的侷限，轉而投資更好的解決方案。」

有別於傳統疫苗常用減毒或滅活的病毒或細菌，mRNA疫苗是將遺傳指令送進宿主細胞，讓細胞產生病原體的無害仿製品，訓練免疫系統對抗真正的病原體和細菌。

雖然已研發了數十年，mRNA疫苗從實驗室走向廣泛應用，是靠著川普政府在對抗COVID-19時所採取的「神速行動」（Operation Warp Speed）策略。「神速行動」是生物醫學高級研究與發展管理局主導的公私合作計畫，向企業挹注數以十億計美元的資金以加速疫苗研發。

美聯社報導，明尼蘇達大學（University ofMinnesota）傳染病與疫情整備專家歐斯特荷姆（MikeOsterholm）說：「我入行50年來，我不認為我見過比這個還危險的公共衛生決定。」

他指出，mRNA技術具備快速生產的潛在優勢，而這在發生需要新疫苗的新疫情期間為至關重要。

費城兒童醫院（Children's Hospital of Philadelphia）疫苗專家奧菲特（Paul Offit）說，在禽流感疫情疑慮持續揮之不去之際，擱置mRNA計畫的決定未免過於短視。