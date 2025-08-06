快訊

8.8強震喚醒「沉睡巨人」！俄遠東7座火山連環噴發 300年來首見

「青鳥女神」蔡瑞珊形象翻車！澀谷牽手已婚張鐵志 昔「無縫懷孕」黑歷史再被起底

南韓首位公開到案的第一夫人！尹錫悅妻子金建希接受特檢調查

美國運輸部憂AI以個資訂定機票價格 將展開調查

中央社／ 華盛頓5日綜合外電報導

美國運輸部長達菲（Sean Duffy）今天表示，運輸部對使用人工智慧（AI）訂定個人化機票價格表示關切，將調查是否有企業採用這種做法。

路透社報導，達美航空（Delta Air Lines）上週向國會議員表示，公司過去未曾、未來也不會使用AI為個別消費者定價。

達菲說：「如果任何公司試圖根據你的收入多寡或身分為座位制定個人化價格，我保證我們會調查。若有任何公司試圖用AI進行個別定價，我們將會嚴正應對。」

達菲指出，達美航空已表明不會使用AI來為個別機票定價，「我姑且接受他們的說法」。

民主黨籍聯邦參議員加勒戈（Ruben Gallego）、華納（Mark Warner）與布魯門塔（Richard Blumenthal）上個月底表示，他們認為這家總部位於亞特蘭大的航空公司會使用AI為個別消費者定價，這「可能導致票價漲到每位消費者個人的『忍受極限』」。

達美航空先前曾表示，計劃與AI定價公司Fetcherr合作，在2025年底前，將AI營收管理技術應用於20%的國內航線。

Fetcherr在官網表示，其技術「獲得全球頂尖航空公司信賴」，並列舉了達美航空、西捷航空（Westjet）、維珍航空公司（Virgin Atlantic）、墨西哥愉快空巴航空（Viva）及藍色巴西航空（Azul）。

美國航空公司（American Airlines）執行長伊索姆（Robert Isom）上個月表示，利用AI設定票價可能會損害消費者的信任。

民主黨籍聯邦眾議員凱沙（Greg Casar）和特萊布（Rashida Tlaib）提出法案，禁止企業利用AI根據美國民眾的個資訂定價格或薪資，並特別禁止航空業者在發現有人搜尋家人訃聞時，趁機抬升機票價格的做法。

達美航空表示，航空業者30多年來都使用動態定價，票價會根據整體客戶需求、燃油價格和競爭等各種因素波動，絕非根據特定消費者的個資。

票價 消費者 航空公司

延伸閱讀

馬來西亞砸2400億鎂換關稅19％！他猜「台灣也有付出代價」：要15％得噴爆

貝萊德：美股角力戰 企業獲利對抗關稅壓力

美國要求尚比亞與馬拉威公民 繳45萬元簽證保證金

2025年全球型ETF表現超車美國！雨果：VT…7個月報酬10.6％居冠

相關新聞

美對台政策嚴重倒退！美國防前官員：川普重建威信 需承諾保衛台灣

美國國會山報5日刊出美國前國防部長辦公室中國科科長包士可（Joseph A. Bosco）的文章，他以「《交易的藝術》作...

美國會傳喚柯林頓夫婦作證 艾普斯坦案爭議升級

美國國會議員今天向前總統柯林頓與前國務卿希拉蕊．柯林頓發出傳票，要求他們針對惡名昭彰的性犯罪富豪艾普斯坦案作證，讓調查此...

川普竟遭摩根大通和美銀「歧視」？他準備下令調查「政治化關戶」

美國總統川普點名摩根大通（JPMorgan）與美國銀行（BofA），指責其因政治立場歧視他，以及一些保守派支持者。他準備...

美國食藥局盯上柳橙汁 科學家解釋原因

美國食品藥物管理局（FDA）針對巴氏殺菌柳橙汁的糖含量提出調整，主要是回應佛州柑橘產業對作物變化的擔憂，同時也引發關於這...

美聯邦採購機構納OpenAI、Google、Anthropic為AI工具核可供應商

美國政府的中央採購機構美國聯邦總務署（GSA）5日表示，OpenAI的ChatGPT、Google的Gemini以及An...

川普簽命令防跨性別選手參賽 2028奧運選手要接受檢測

美國總統川普5日簽署行政命令，成立白宮專案小組，協調聯邦政府對2028年洛杉磯夏季奧運會的籌備工作，並藉機抨擊跨性別運動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。