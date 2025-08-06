美國運輸部憂AI以個資訂定機票價格 將展開調查

美國運輸部長達菲（Sean Duffy）今天表示，運輸部對使用人工智慧（AI）訂定個人化機票價格表示關切，將調查是否有企業採用這種做法。

路透社報導，達美航空（Delta Air Lines）上週向國會議員表示，公司過去未曾、未來也不會使用AI為個別消費者定價。

達菲說：「如果任何公司試圖根據你的收入多寡或身分為座位制定個人化價格，我保證我們會調查。若有任何公司試圖用AI進行個別定價，我們將會嚴正應對。」

達菲指出，達美航空已表明不會使用AI來為個別機票定價，「我姑且接受他們的說法」。

民主黨籍聯邦參議員加勒戈（Ruben Gallego）、華納（Mark Warner）與布魯門塔（Richard Blumenthal）上個月底表示，他們認為這家總部位於亞特蘭大的航空公司會使用AI為個別消費者定價，這「可能導致票價漲到每位消費者個人的『忍受極限』」。

達美航空先前曾表示，計劃與AI定價公司Fetcherr合作，在2025年底前，將AI營收管理技術應用於20%的國內航線。

Fetcherr在官網表示，其技術「獲得全球頂尖航空公司信賴」，並列舉了達美航空、西捷航空（Westjet）、維珍航空公司（Virgin Atlantic）、墨西哥愉快空巴航空（Viva）及藍色巴西航空（Azul）。

美國航空公司（American Airlines）執行長伊索姆（Robert Isom）上個月表示，利用AI設定票價可能會損害消費者的信任。

民主黨籍聯邦眾議員凱沙（Greg Casar）和特萊布（Rashida Tlaib）提出法案，禁止企業利用AI根據美國民眾的個資訂定價格或薪資，並特別禁止航空業者在發現有人搜尋家人訃聞時，趁機抬升機票價格的做法。

達美航空表示，航空業者30多年來都使用動態定價，票價會根據整體客戶需求、燃油價格和競爭等各種因素波動，絕非根據特定消費者的個資。