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美國會傳喚柯林頓夫婦作證 艾普斯坦案爭議升級

中央社／ 華盛頓5日綜合外電報導
美國國會議員向前總統柯林頓與前國務卿希拉蕊．柯林頓發出傳票，要求他們針對惡名昭彰的性犯罪富豪艾普斯坦案作證。圖為柯林頓夫婦2019年在紐約市出席活動。(路透)
美國國會議員向前總統柯林頓與前國務卿希拉蕊．柯林頓發出傳票，要求他們針對惡名昭彰的性犯罪富豪艾普斯坦案作證。圖為柯林頓夫婦2019年在紐約市出席活動。(路透)

美國國會議員今天向前總統柯林頓與前國務卿希拉蕊．柯林頓發出傳票，要求他們針對惡名昭彰的性犯罪富豪艾普斯坦案作證，讓調查此案引發的爭議大幅升級。

法新社報導，名譽掃地的金融家艾普斯坦（JeffreyEpstein）2019年在等待性販運罪名審判期間死亡，調查人員在審查此案的處理過程時，鎖定柯林頓夫婦（Bill and Hillary Clinton）等前民主黨與共和黨政府官員以及司法部。

司法部上月證實，艾普斯坦是在監獄牢房內自縊身亡，且此案實際上已經結案。這番說詞惹怒了川普支持者，其中許多人認為艾普斯坦是遭殺人滅口。自此之後，白宮面臨要求提高透明度的強烈要求。

司法部也表示，艾普斯坦沒有秘密的「客戶名單」，駁斥川普極右翼支持者提出的陰謀論，他們認為民主黨高層共謀涉入此案。

川普敦促他的支持者別再要求公布艾普斯坦檔案，但在共和黨人把持的國會中，民主黨人也一直尋求對強制公布艾普斯坦檔案進行全院表決，並獲得大多數國會議員的支持。

聯邦眾議院監督暨政府改革委員會（HouseOversight and Government Reform Committee）主席柯默（James Comer）致函前總統柯林頓寫道：「你自己承認，你在2002年與2003年曾4度搭乘艾普斯坦的私人飛機。」

「在這些旅行中，你還有一次甚至被拍到接受艾普斯坦其中一名受害者的『按摩』。」

白宮為了轉移公眾對處理此案掀起騷動的注意力，發布一系列引人注目的消息，包括在毫無證據下聲稱前總統歐巴馬主導針對川普的「叛國陰謀」。

艾普斯坦是川普和許多知名人物多年的朋友與同夥，艾普斯坦後因性犯罪遭到定罪，並因涉嫌販運未成年少女而入獄候審。

他的死亡讓川普支持者長期以來流傳的陰謀論更甚囂塵上，他們聲稱艾普斯坦經營一個國際戀童癖集團，而菁英人士為了確保他不會揭露他們的秘密而將他滅口。

其他遭監督暨政府改革委員會鎖定的官員包括，聯邦調查局（FBI）前局長柯米（James Comey）、前特別檢察官穆勒（Robert Mueller）與前司法部長林奇（Loretta Lynch）、霍德（Eric Holder）、賈蘭德（Merrick Garland）、巴爾（Bill Barr）、塞申斯（JeffSessions）與龔薩雷斯（Alberto Gonzales）。

川普 司法 柯林頓

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