禁食禱告決議通過 田納西基督徒同心祈求

「我們的希望只在耶穌身上！」美國田納西州舉辦一場為期30天的禁食祈禱，盼透過基督徒祈禱的手，以信仰精神改變家庭、城市、田納西州和美國。對此，州議員與去年提出禁食祈禱議案，並於今年5月由州長簽署通過，將能呼籲更多人參與禁食祈禱。

田納西州禁食祈禱

《Pray4TN》在網站上號召基督徒一同祈禱，並指出：「田納西州面臨著緊迫的挑戰，包括致命毒品氾濫、家庭破碎、犯罪率上升等等，這些都迫切需要治癒力量，而希望唯獨在耶穌身上，沒有悔改，就沒有復興。」

為此，Pray4TN於田納西州舉辦一場為期30天的禁食祈禱，並集結數百名來自不同教派的基督徒一起尋求神，相信基督信仰最終將改變家庭、城市、田納西州和美國。

Pray4TN州協調員富蘭克林表示，我們專注為政府領導人禱告，並在神面前謙卑悔改，盼能堵住罪惡破口，也希望耶穌在田納西州受到尊崇。

禁食祈禱決議案

《基督教廣播網》報導，田納西州眾議員弗里茨去年提出一項議案，希望將7月定為祈禱、禁食和懺悔的月份。對此，該議案於今年5月由田納西州長比爾李簽署通過，並指定今年7月1日至31日為田納西州的禁食祈禱期間，尋求神對該州的憐憫和治癒。

「我們想邀請神重返田納西州。」共和黨州參議員波迪表示，我們希望公開宣告耶穌基督是主，甚至把祂寫進了決議案中。Pray4TN也強調，該決議案是一項前所未有的年度號召，呼籲那些身體健全、精神充沛的人參與禁食祈禱。

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