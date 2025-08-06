快訊

8.8強震喚醒「沉睡巨人」！俄遠東7座火山連環噴發 300年來首見

「青鳥女神」蔡瑞珊形象翻車！澀谷牽手已婚張鐵志 昔「無縫懷孕」黑歷史再被起底

南韓首位公開到案的第一夫人！尹錫悅妻子金建希接受特檢調查

禁食禱告決議通過 田納西基督徒同心祈求

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導

「我們的希望只在耶穌身上！」美國田納西州舉辦一場為期30天的禁食祈禱，盼透過基督徒祈禱的手，以信仰精神改變家庭、城市、田納西州和美國。對此，州議員與去年提出禁食祈禱議案，並於今年5月由州長簽署通過，將能呼籲更多人參與禁食祈禱。

田納西州禁食祈禱

Pray4TN》在網站上號召基督徒一同祈禱，並指出：「田納西州面臨著緊迫的挑戰，包括致命毒品氾濫、家庭破碎、犯罪率上升等等，這些都迫切需要治癒力量，而希望唯獨在耶穌身上，沒有悔改，就沒有復興。」

為此，Pray4TN於田納西州舉辦一場為期30天的禁食祈禱，並集結數百名來自不同教派的基督徒一起尋求神，相信基督信仰最終將改變家庭、城市、田納西州和美國。

Pray4TN州協調員富蘭克林表示，我們專注為政府領導人禱告，並在神面前謙卑悔改，盼能堵住罪惡破口，也希望耶穌在田納西州受到尊崇。

禁食祈禱決議案

基督教廣播網》報導，田納西州眾議員弗里茨去年提出一項議案，希望將7月定為祈禱、禁食和懺悔的月份。對此，該議案於今年5月由田納西州長比爾李簽署通過，並指定今年7月1日至31日為田納西州的禁食祈禱期間，尋求神對該州的憐憫和治癒。

「我們想邀請神重返田納西州。」共和黨州參議員波迪表示，我們希望公開宣告耶穌基督是主，甚至把祂寫進了決議案中。Pray4TN也強調，該決議案是一項前所未有的年度號召，呼籲那些身體健全、精神充沛的人參與禁食祈禱。

【更多精采內容，詳見

耶穌 美國 議員

延伸閱讀

美國三胞胎兄弟每天談信仰 已成網路紅人

受刑人悔罪信耶穌 監獄福音領百萬人歸主

醫療崩壞中！醫曝病人2月前預約開刀 灌腸、禁食等一整天仍開不了

調查：天主教徒修煉 與耶穌建立個人關係

相關新聞

美對台政策嚴重倒退！美國防前官員：川普重建威信 需承諾保衛台灣

美國國會山報5日刊出美國前國防部長辦公室中國科科長包士可（Joseph A. Bosco）的文章，他以「《交易的藝術》作...

美國會傳喚柯林頓夫婦作證 艾普斯坦案爭議升級

美國國會議員今天向前總統柯林頓與前國務卿希拉蕊．柯林頓發出傳票，要求他們針對惡名昭彰的性犯罪富豪艾普斯坦案作證，讓調查此...

川普竟遭摩根大通和美銀「歧視」？他準備下令調查「政治化關戶」

美國總統川普點名摩根大通（JPMorgan）與美國銀行（BofA），指責其因政治立場歧視他，以及一些保守派支持者。他準備...

美國食藥局盯上柳橙汁 科學家解釋原因

美國食品藥物管理局（FDA）針對巴氏殺菌柳橙汁的糖含量提出調整，主要是回應佛州柑橘產業對作物變化的擔憂，同時也引發關於這...

美聯邦採購機構納OpenAI、Google、Anthropic為AI工具核可供應商

美國政府的中央採購機構美國聯邦總務署（GSA）5日表示，OpenAI的ChatGPT、Google的Gemini以及An...

川普簽命令防跨性別選手參賽 2028奧運選手要接受檢測

美國總統川普5日簽署行政命令，成立白宮專案小組，協調聯邦政府對2028年洛杉磯夏季奧運會的籌備工作，並藉機抨擊跨性別運動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。