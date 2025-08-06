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目標搶先中俄 美擬2030年前部署月球火星核反應爐

中央社／ 華盛頓5日綜合外電報導

美國正加快在月球和火星建立核反應爐的進程，力拚早中國與俄羅斯一步，於2030年前發射第一套系統。

根據政治新聞網Politico今天率先報導，並由法新社看過的美國國家航空暨太空總署（NASA）新指令，內容要求任命一位核電「沙皇」，以於6個月內選出兩個商業提案。NASA指令說，這在超越中俄聯合計畫上極其關鍵。

這份日期7月31日的備忘錄，由代理NASA署長兼美國運輸部長達菲（Sean Duffy）簽署。美國總統川普第2個任期內，NASA重心已從科學研究轉向載人太空探索，而今天曝光的這份備忘錄就是最新例證。

備忘錄內容指出：「自2024年3月以來，中國和俄羅斯至少三度宣布將合作於2030年代中期在月球部署反應爐。」

「率先達成此舉的國家可能會宣布一個禁區（keep-out zone），若美國未能搶得先機，美國排定的『阿提米絲』（Artemis）據點建立計畫將嚴重受阻。」

在地球以外運用核能的構想並非新鮮事。

NASA自2000年以來已投入2億美元（約新台幣60億元）研發小型、輕量的裂變電力系統，但截至目前，還沒有任何一個進展至可供飛行使用的階段。

最近一次嘗試是在2023年，當時完成了3份價值各500萬美元的產業研究合約，重心放在產生40千瓦（kilowatts）的電力，足以對30個家庭持續供電10年。

與太陽能不同，裂變系統可全天候運作，考慮到月球黑夜時間長達數週，而火星表面會有沙塵暴，一個可以全天候運作的電力系統可說是價值連城。

而科技的進步，已讓這類系統日益小型化與輕量化。

NASA是2024年12月正式決定在火星使用核電，這是人類探索這顆紅色星球的7大關鍵決策中的第一步。

根據業界反映，火星表面電力需求至少需達100千瓦，才能支撐「長期載人運作，包括就地資源利用」，包括維持生命、通訊及開採火星表面冰層的設備。

這項計畫假設採用一款可搭載質量高達15公噸的「重型登陸器」，目標要「在2030會計年度第1季具備發射能力」，也就是2029年底。

NASA 美國 火星

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